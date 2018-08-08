Партнеры Объединенной автомобильной корпорации Олега Барабанова банкротят автодилера «Ральф»

ООО «Ральф Арт–Дивижн», входящее в группу «Ральф», получило иск о банкротстве от ООО «Имса», связанного с Объединенной автомобильной корпорацией (ОАК) Олега Барабанова. Как следует из картотеки арбитража, заявление поступило 31 июля, дата рассмотрения не назначена.

По данным СПАРК, ООО «Имса» ранее принадлежало владельцам ГК «Ральф» Юрию Жевнерчуку, Андрею Артюшину и Валерию Александрову. Но в 2018 году бенефициаром стал Константин Селиванов. Он является гендиректором ООО «Марка», входящего в ОАК.

Это не единственный банкротный иск к структурам ГК «Ральф». Ранее с заявлением о признании ООО «Ральф-Кар Дивижн» несостоятельным обратилась страховая компания «Наша Гарантия». Оно было оставлено без рассмотрения, но решение обжалуется в апелляционной инстанции. Позднее признать банкротом ООО «Авторальф» потребовала страховая компания «Альфастрахование», после чего уступила требования ООО «Имса». Решение по делу пока не принято.

Напомним, группа «Ральф» работала на рынке с 1999 года. Портфель дилера насчитывал четыре автоцентра: Renault и Hyundai — на Таллинском шоссе и Renault и Honda – на Малой Зелениной улице. Компания принадлежала бизнесменам Юрию Жевнерчуку, Андрею Артюшину и Валерию Александрову. Оборот группы в 2016 году составил 1,1 млрд рублей. Однако она оказалась на грани потери рентабельности: прибыль составила 2 млн рублей, что в 15 раз меньше, чем в 2014-м. Также за последние несколько лет компания получила исполнительные листы по неуплаченным налогам и сборам на сумму около 8 млн рублей.

В начале 2018 года ГК «Ральф» остановила выдачу уже оплаченных автомобилей. Дилер продал салоны на Малой Зелениной и на Таллинском и прекратил продажи.