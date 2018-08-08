СКА поменялся форвардами с ЦСКА. Это сэкономило петербургскому клубу почти 100 млн рублей

Хоккейные клубы СКА и ЦСКА произвели обмен хоккеистами. Как сообщает пресс-служба петербургской команды 8 августа, на берега Невы переехал 22-летний нападающий Андрей Кузьменко, в Москву отправился 27-летний форвард Сергей Калинин.

Андрей Кузьменко – обладатель Кубка Харламова в составе «Красной армии» (молодежная команда ЦСКА). Лучший игрок, бомбардир и снайпер плей-офф Молодежной хоккейной лиги в сезоне 2016/17. Серебряный призер молодежного чемпионата мира. В сезоне 2017/18 сыграл за ЦСКА 45 матчей в регулярном чемпионате и набрал 25 (13+12) очков. В плей-офф на его счету 15 матчей и 5 (4+1) очков.

Сергей Калинин перешел в СКА летом 2017 года. В регулярном сезоне 2017/18 сыграл за армейцев с Невы 49 матчей, в которых набрал 31 (15+16) очко. В плей-офф на его счету 6 матчей и 2 (0+2) очка.

⚡СКА и ЦСКА произвели обмен⚡

Игроком петербургской команды становится нападающий Андрей Кузьменко, в Москву отправляется форвард Сергей Калинин.

Приветствуем Андрея в СКА, а Сергея благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!https://t.co/PLYmXHsCwg pic.twitter.com/n1K1u6EcDf — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 8 августа 2018 г.

По данным «Спорт-Экспресса», в результате этого обмена СКА сумел существенно разгрузить платежную ведомость. Годовой оклад Кузьменко составляет всего 16 млн рублей, в то время как у Калинина – 110 млн рублей.

Напомним, СКА этим летом всерьез занялся экономией. Ушли сразу несколько самых высокооплачиваемых хоккеистов, общая сумма зарплат которых составляла около 1 млрд рублей. Вместо них в команду приходят молодые и перспективные хоккеисты на гораздо меньшие контракты. Кроме того, несколько ведущих игроков переподписали контракты на худших условиях. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».