В тоннеле под площадью Победы и на развязке КАД с «Нарвой» частично закроют движение

В четверг, 9 августа, в Санкт-Петербурге начинают действовать новые ограничения движения.

Так, в транспортном тоннеле под площадью Победы стартуют работы по исправлению дефектов рамповой подсветки, которые продлятся до середины октября, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Движение будут перекрывать поэтапно на въездах и съездах.

Первый этап – с 0:00 9 августа по 24:00 11 сентября:

съезд с улицы Орджоникидзе на площадь Победы по крайней левой полосе;

въезд в тоннель с улицы Орджоникидзе по крайней правой полосе;

выезд из тоннеля на улицу Орджоникидзе по крайней правой полосе;

съезд с площади Победы на улицу Орджоникидзе по крайней левой полосе.

Второй этап – с 0:00 12 сентября по 24:00 14 октября:

съезд с Краснопутиловской улицы на площадь Победы по крайней левой полосе;

въезд в тоннель с Краснопутиловской улицы по крайней правой полосе;

выезд из тоннеля на Краснопутиловскую улицу по крайней правой полосе;

съезд с площади Победы на Краснопутиловскую улицу по крайней левой полосе.

С 9 по 19 августа на развязке КАД с Таллинским шоссе (трасса А-180 «Нарва») будут поочерёдно перекрывать полосы на внутреннем и внешнем кольце: АО «ВАД» устранит там колейность, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы предполагается вести одновременно на двух кольцах (оба – трёхполосные) в два этапа: сначала на второй и третьей полосе, затем на первой и второй. Каждый раз будет оставаться одна свободная полоса. Скорость движения по ней ограничат до 50 км/ч.

Кроме того, по данным ГАТИ, ограничения вводятся завтра на нескольких городских улицах: