В тоннеле под площадью Победы и на развязке КАД с «Нарвой» частично закроют движение
В четверг, 9 августа, в Санкт-Петербурге начинают действовать новые ограничения движения.
Так, в транспортном тоннеле под площадью Победы стартуют работы по исправлению дефектов рамповой подсветки, которые продлятся до середины октября, сообщает пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Движение будут перекрывать поэтапно на въездах и съездах.
Первый этап – с 0:00 9 августа по 24:00 11 сентября:
- съезд с улицы Орджоникидзе на площадь Победы по крайней левой полосе;
- въезд в тоннель с улицы Орджоникидзе по крайней правой полосе;
- выезд из тоннеля на улицу Орджоникидзе по крайней правой полосе;
- съезд с площади Победы на улицу Орджоникидзе по крайней левой полосе.
Второй этап – с 0:00 12 сентября по 24:00 14 октября:
- съезд с Краснопутиловской улицы на площадь Победы по крайней левой полосе;
- въезд в тоннель с Краснопутиловской улицы по крайней правой полосе;
- выезд из тоннеля на Краснопутиловскую улицу по крайней правой полосе;
- съезд с площади Победы на Краснопутиловскую улицу по крайней левой полосе.
С 9 по 19 августа на развязке КАД с Таллинским шоссе (трасса А-180 «Нарва») будут поочерёдно перекрывать полосы на внутреннем и внешнем кольце: АО «ВАД» устранит там колейность, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Работы предполагается вести одновременно на двух кольцах (оба – трёхполосные) в два этапа: сначала на второй и третьей полосе, затем на первой и второй. Каждый раз будет оставаться одна свободная полоса. Скорость движения по ней ограничат до 50 км/ч.
Кроме того, по данным ГАТИ, ограничения вводятся завтра на нескольких городских улицах:
- до 10 августа – 14 – 15-я линии В. О. от Большого до Среднего проспекта, в связи с ремонтом оборудования газопровода;
- до 27 августа – перекрёсток Лоцманской и Псковской улиц, в связи со строительством светофора;
- до 10 августа – Коломяжский проспект от Парашютной улицы до Аэродромной улицы, в связи с ремонтом тротуаров;
- до 28 августа – Софийский бульвар в Пушкине от Павловского шоссе до Московского шоссе, в связи с ремонтом тротуаров.