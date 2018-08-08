«ТГК-1» продолжит бороться со Смольным за увеличение тарифа на тепло. Тратить топлива будут столько же, а считать по-новому

Санкт-Петербургский городской суд прекратил административное производство по иску, который подало ПАО «ТГК-1» к комитету по тарифам в связи с тем, что оспариваемое распоряжение ведомства утратило силу по решению управления Федеральной антимонопольной службы. Однако в Смольном приняли новый акт, и ресурсоснабжающая организация будет его обжаловать. Об этом «Фонтанке» рассказали 8 августа в «ТГК-1».

Спор между комитетом и компанией длится больше трех лет. Ресурсоснабжающая организация бьется за конечное увеличение тарифа на теплоэнергию на 10%. Если бы в городском правительстве согласились с ресурсоснабжающей организацией, то цены изменились бы еще в 2015 году: сначала на 7%, а позднее на 2,5%-3%. Рост связан с переходом на новую методику расчета расходов топлива по «физическому методу».

Расчет по физическому методу на 20% увеличивает удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, но при этом не увеличивает количество затрачиваемого топлива по факту. То есть в компании будут тратить столько же ресурсов, сколько и раньше, но при этом тариф увеличится.

Собеседник «Фонтанки» в «ТГК-1» сообщил, что правильнее будет сказать, что в тариф наконец будет включена оплата израсходованного удельного топлива. Кроме того, даже после перехода на «физический метод» тариф для промышленного потребителя будет ниже, чем у «ТЭК СПб», например. Он объясняет, что на конечном потребителе новая «математика» сказаться не должна – рост тарифов покроют бюджетные средства. Общая сумма субсидий составит более 2,5 млрд рублей.

В «ТГК-1» подчеркивают, что основную прибыль компании формируют ГЭС в Мурманской области, в Республике Карелии и Ленинградской области, а убыток от деятельности на рынке тепла в 2017 году в Санкт-Петербурге зафиксирован на уровне 3,6 млрд рублей.

«В 2014 году мы отказали «ТГК-1», потому что на тот момент, в случае если они переходят на новую методику, то расчеты на топливо делаются по указаниям Минэнерго, которых на тот момент просто еще не было написано. Мы предложили им увеличение тарифа с 2019 года – это новый долгосрочный период, потому что тогда все можно будет запланировать. Они решили оспорить это в суде. Если бы суд удовлетворил их требования, то рост тарифа с первого августа составил бы порядка 60%. Это с учетом их недополученных доходов с 2016 года от неизменения тарифов. Мы будем стараться, чтобы в 2018 году тарифы пересматривать не пришлось», – рассказали «Фонтанке» в комитете по тарифам Смольного.

Как пояснили и в компании, и в комитете, за счет новых расчетов «ТГК-1» уберет часть расходов с электричества, что сделает его более привлекательным для потребителей.