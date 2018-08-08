На гостиницу Зингаревича скинутся студенты. «Плаза Лотос Груп» заявила о запуске в Петербурге нового формата

Новый формат назвали "инвест-отель" и ждут, что даже начинающие финансисты принесут им 300 тысяч за 3 кв метра в пилотном проекте In2it.

Предоставлено Плаза Лотос Груп

«Плаза Лотос Груп» бизнесмена Михаила Зингаревича, которая получила от Смольного статус стратегического инвестора после отказа от реставрации Конюшенного ведомства, представила подробности своего проекта. Договор со Смольным, под который компании выделили шесть участков без торгов, предполагал создание «гостиниц массового сегмента» за 30 млрд рублей. Но вместо них девелопер разработал новый, и, по-его словам, уникальный для рынка формат «инвест-отеля».

Как сообщила в ходе пресс-конференции 8 августа генеральный директор компании Марина Павлюкевич, пилотный инвест-отель под названием In2it появится на пересечении Дунайского и Витебского проспектов возле станции метро «Купчино». Строительство комплекса стартует в августе 2018 года и завершится в конце 2020-го. Его площадь составит 81,7 тыс. кв. м, а номерной фонд – 533 юнита.

«Плаза Лотос Груп» известна в Петербурге – в том числе, и отказом от строительства элитного апарт-отеля на месте Конюшенного ведомства. Компания хотела потратить на проект 5 млрд рублей, но против застройки 100-метровых галерей Василия Стасова выступили градозащитники и эксперты. Компромиссные предложения не помогли. В итоге Смольный заявил об отмене проекта. В качестве компенсации девелопер получил шесть участков для строительства отелей.

Судя по описанию In2it, он будет иметь много общего с апартаментами. К примеру, покупателям-инвесторам предложат комнаты с ремонтом и мебелью (в том числе кухней и бытовой техникой). Там можно жить или заключить договор с управляющей компанией, которая будет их сдавать и выплачивать владельцу фиксированный или плавающий доход.

Но в «Плаза Лотос Груп» настаивают, что понятие «отеля» подходит больше. Номера рассчитаны как на среднесрочное, так и краткосрочное пребывание. Стоимость суточной аренды составит 2,5 тысячи рублей. По словам операционного директора «Плаза Лотос Груп» Ольги Смирновой, наличие кухни востребовано и среди туристов, которые в целях экономии не хотят питаться в ресторанах или кафе. Также отличием от апартаментов называют запланированное большое количество сервисов для гостей и более широкую линейку инвестиционных программ.

Создавать проект «Плаза Лотос Груп» намерена на собственные средства, в качестве партнеров будут привлекаться банки, а также другие девелоперы и отельеры, рассказала Марина Павлюкевич. А вот в числе владельцев номеров ждут не только профессиональных инвесторов, но и начинающих.

Так, инвестиционный пакет S имеет порог входа в 300 тысяч рублей. На эту сумму предлагается приобрести от 3 кв. м коммерческих площадей с обещанной доходностью от 9 до 12,5% в год. Пакет М стоит от 1,7 млн рублей. На эти деньги можно купить полноценный юнит площадью от 18 кв. Застройщик уверяет, что его доходность составит от 12,9 до 17,6% в год. Пакет L с такой же доходностью обойдется в 10,2 млн рублей за 100 кв. м. Впрочем, во всех трех случаях доходность зависить от загрузки номерного фонда.

«Плаза Лотос Груп» заявила о своей миссии в воспитании инвесторов. В ходе презентации Ольга Смирнова в качестве собирательного образа целевой аудитории назвала «студента Владислава», который «получил в подарок 300 тысяч рублей» и решил «инвестировать этот капитал». Получая доходы и вкладывая вновь, он станет постепенно собственником юнита, а к пенсии будет владеть несколькими помещениями, в которых сможет жить или сдавать.

Среди гостиничных сервисов компания назвала круглосуточную консьерж-службу, охрану и видеонаблюдение, уборку номеров, наличие на территории ресторана, каршеринга, фитнесцентра и коворкинга. Партнером проекта выступит Политехнический университет, который разработает мобильное приложение для гостей, инвесторов и управляющей компании.

«Плаза Лотос Груп» намерена сделать проект сетевым, построив еще пять объектов. Они будут рассчитаны на разные аудитории. Например, проект на проспекте Большевиков предназначен для студентов и представляет собой что-то вроде коммерческого общежития. На Синопской набережной и улице Александра Невского объекты будут ориентированы на деловых туристов, на улице Кораблестроителей и Приморском проспекте — на «более возрастную аудиторию, для которой важен статус и локация». Общий фонд (вместе с In2it) составит 7 – 7,5 тысяч номеров. Строительство начнется до конца 2019-го, сдача планируется в марте 2021 года.

Сейчас гостиничный фонд Петербурга без учета хостелов и мини-отелей составляет около 22 тысяч номеров. Так, в первом полугодии 2018 года было введено 897 номеров, что на 20% больше, чем за весь 2017 год. На рынке предложений апартаментов – бум. В январе-июне в Северной столице было продано 2 156 апартаментов. Для сравнения, за весь 2017 год – около 2000, за 2016 год – 700, посчитали в консалтинговой компании Maris.

Для девелоперов апартаменты куда более привлекательны с точки зрения возврата инвестиций. По оценке экспертов, вложения в трехзвездочный отель могут окупаться 12-15 лет. А розничная продажа апартов позволяет окупить инвестиции за 3-5 лет, говорит Андрей Бойков, партнёр Rusland SP.

По мнению экспертов, из-за насыщенности гостиничного рынка Северной столицы проект «Плаза Лотос Груп» вряд ли будет востребован туристами, – скорее, он для тех, кто ориентирован на продолжительную аренду жилья, считает Евгения Тучкова, заместитель директора департамента консалтинга Colliers International. Но условий инвестиционного договора с городом «Плаза Лотос Груп» таким форматом не нарушает. «Любая гостиница по желанию инвестора может быть трансформирована в апартаменты – градостроительных ограничений для этого нет», – говорит она.

Сейчас петербургский рынок апартаментов претерпевает изменения, добавляет Андрей Бойков. По его словам, девелоперы уходят от строительства так называемого псевдожилья к реализации именно апарт-отелей, где работают профессиональные управляющие компании, есть гостиничные сервисы, присвоена звездность, номера оборудованы кухнями. С точки зрения инвестиционных условий проект, вероятно, также будет востребован. К примеру, у апартаментов Docklands на Васильевском острове доходность варьируется от 9 до 14% ежегодного дохода, а Vertical — от 8 до 17%.

Но если у многих экспертов проект девелопера нареканий не вызвал, то вопросы появились у парламентариев. Депутат Законодательного Собрания Максим Резник обратился к прокурору города Сергею Литвиненко с требованием проверить на «коррупциогенные факторы» выделение ООО «Новые территории девелопмент» (входит в «Плаза Лотос Груп) участка на Васильевском острове на улице Кораблестроителей. По закону, стратегический инвестор должен обладать опытом создания подобных проектов, тогда как у ООО, созданного за три месяца до присвоения статуса, его заведомо быть не может, пояснил он.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»