СК «Полис Групп» наградили за успехи в строительстве социальной инфраструктуры

СК «Полис Групп»

Компания «Полис Групп» получила приз «За успехи в строительстве социальной инфраструктуры» в ежегодном конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017».

Церемония награждения победителей состоялась сегодня, 8 августа, в рамках празднования Дня строителя. Приз руководству компании вручил Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

Компания «Полис Групп», работает на строительном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области 8 лет и является постоянным участником государственных и областных программ в рамках строительства социальных объектов. Девелопер возводит социальную инфраструктуру в большинстве своих жилых комплексов: практически в каждом есть детские сады и школы. В настоящее время компания ввела в эксплуатацию 6 детских садов и 2 школы. На разных этапах строительства находятся еще 5 детских садов.

Конкурс в Ленинградской области организован Союзом строительных организаций Ленинградской области и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Санкт – Петербурга и Ленинградской области при поддержке Правительства Ленинградской области. При отборе участников основными критериями выступили соблюдение законодательства и требований СРО, полноту и своевременность уплаты налогов в бюджет области, выполнение планов и исполнение социальных обязательств.

В качестве жюри выступили застройщики, чиновники и эксперты строительной отрасли.

Справка о компании СК «Полис Групп»