Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в Нальчик

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Аэрофлот открыл продажу билетов на рейсы в столицу Кабардино-Балкарской Республики – город Нальчик. Начало регулярных полетов по маршруту Москва — Нальчик — Москва планируется с 28 октября 2018 года.

Рейсы будут осуществляться ежедневно на комфортабельных самолетах Airbus A320 по следующему расписанию:

по направлению Москва – Нальчик

– рейс SU 1064 вылетает из Шереметьево в 14:00, прибывает в Нальчик в 16:30.

по направлению Нальчик – Москва

– рейс SU 1065 вылетает из Нальчика в 17:30, прибывает в Шереметьево в 20:00.

Город Нальчик – жемчужина Северного Кавказа, с трех сторон окружен горной грядой. Он расположен практически у подножия горы Эльбрус, самой высокой горной вершины в России. В зимнее время года Эльбрус поистине становится центром притяжения горнолыжников и сноубордистов со всей страны. Особую популярность Эльбрус имеет среди альпинистов. Курорты Северного Кавказа – динамично развивающийся туристический центр России, сочетающий в себе уникальные природные особенности и знаменитое кавказское гостеприимство.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж и Call-центре Аэрофлота по телефонам +7 (495) 223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (Россия).



АЭРОФЛОТ входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира. Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.



