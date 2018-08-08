«Люкс» по цене бутылки пива. Из-за сбоя в системе бронирования петербургские отели «подешевели» в сто раз

В системе бронирования Booking.com произошел крупный сбой. Как сообщили пользователи сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «Способы путешествовать почти бесплатно», в течение нескольких часов в ночь с 7 на 8 августа номер в московских и петербургских отелях можно было снять за 70-200 рублей, то есть в сто раз дешевле их обычной стоимости.

По словам пользователей, «выгодное предложение» распространялось только на гостиницы группы IHG (сети Crowne Plaza, Intercontinental, Holiday Inn). В частности, ночь в «Holiday Inn Московские ворота» на двоих человек стоила 90 рублей, «Crowne Plaza Пулково» – 213 рублей.

По оценке сообщества, таким образом были забронированы около 7 тысяч номеров. Сообщение о «выгодном предложении» собрало более тысячи комментариев. Некоторые пользователи сообщают, что сразу после бронирования получили сообщение о настоящей цене и предупреждение, что без подтверждения согласия заказ аннулируется. Другие попытались заселиться в отель, но уже на месте получили отказ — сотрудники гостиницы не смогли обнаружить бронь в своей системе. Опытные участники сообщества советуют отказываться, но требовать в качестве компенсации бонусные баллы.

В пресс-службах Booking.com и IHG на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. Но сейчас отели группы в Северной столице не доступны в системе бронирования.

В других сервисах бронирований сбоев не наблюдалось. По словам главы svoy-hotel.ru Сергея Войтовича, более вероятно, что проблема произошла на стороне отеля. По его словам, гостиницы загружают свои цены в Booking.com и его аналоги через специальные программы управления каналами. Если бы сбой произошел на стороне системы бронирования или менеджера каналов, это отразилось бы на всех отелях. «Если же неверное отображение цен в системах бронирования коснулось только размещения в отелях одной сети, скорее всего, причины неполадки следует искать в гостинице», – считает он.