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Город
08.08.2018 17:45
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Игорь Албин предложил проверить фасады всех исторических зданий после того, как ангелу на Петроградке просверлили живот

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин предложил осмотреть фасады исторических зданий после инцидента с проткнутым барельефом ангела на Ропшинской, 1. Об этом он сообщил на странице в Facebook 8 августа. 

– Считаю, что это повод проверить все исторические фасады Петроградского района – нет ли и там подобного. Спасибо активным горожанам, которые не пропускают такие ситуации, происходящие с умыслом либо по недомыслию. Город надо любить и беречь, – заявил Албин.

Вице-губернатор сообщил, что для устранения «вандализма» пришлось привлечь комитет по охране памятников, жилищный комитет и администрацию Петроградского района. 

7 августа СМИ опубликовали ролик, в котором промышленный альпинист сверлит отверстие на барельефе с ангелом на Ропшинской, 1. 8 августа «Фонтанке» сообщили, что технический «пупок» у ангела убрали, а в ближайшее время первоначальный облик вернут и пострадавшему карнизу. Тем не менее инцидентом заинтересовалась прокуратура Петроградского района. 

Доходный дом на Ропшинской, 1, был построен в 1892–1894 годах, не является памятником архитектуры, но относится к числу исторических зданий.

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