Убийца Немцова прекратил голодовку в колонии. Руководство ИК хотело объединить мечеть и синагогу

Убийца Бориса Немцова Заур Дадаев, который отбывает 20-летний срок в иркутской колонии №3, прекратил голодовку. Об этом «Медузе» 8 августа сообщила адвокат Дадаева Роза Магомедова.

«Я ему говорила, что не надо вредить своему здоровью, этим мы ничего не добьемся. Может быть, это как-то повлияло», — заявила Магомедова.

Голодать осужденный за убийство российского политика бывший боец чеченского батальона «Север» решил из-за якобы неправомерного помещения в штрафной изолятор. Причем в СМИ появились несколько версий того, из-за чего Дадаев оказался в ШИЗО. «Интерфакс» писал, что убийца Немцова якобы стоял у бани с другим заключенным и ждал третьего, который ушел узнавать, есть ли свободные места в помывочной. Это и стало причиной для наказания.

По другой версии, в колонии объявили голодовку 17 человек, которые протестовали против объединения в одном помещении синагоги и мечети. Среди протестующих был и Дадаев, которого поместили в ШИЗО. Он отказывался от пищи более двух недель. Сейчас он уже вышел из штрафного изолятора.

При этом в прокуратуре и управлении ФСИН по Иркутской области вообще отрицали, что Дадаев голодал. Информации о том, собирается ли руководство колонии по-прежнему объединять синагогу и мечеть, пока нет.