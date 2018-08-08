Европейские СМИ рассказывают о популярности «Лады»

Автомобили Lada были в Европе долгое время предметом шуток и анекдотов, но, может быть, настают другие времена, пишет финансовый и маркетинговый портал Safehaven.

Времена, когда тольяттинский завод производил бесконечные клоны Fiat, продававшиеся в странах Запада по демпинговым ценам, прошли, и нынешняя продукция AvtoVAZ, как показывают цифры, оказывается весьма конкурентной на европейском рынке.

Согласно последним отчетам Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), за первую половину 2018 года продажи Lada в странах Евросоюза выросли на 11% и составили 2770 автомобилей. В самой России, по сведениям той же ассоциации, продается 1,6 миллиона «Лад», что на 11% больше, чем год назад, но все же существенно меньше 3 миллионов штук в 2012 году.

В 2017 году в целом увеличился российский экспорт легковых автомобилей, особенно в страны, не входящие в ЕС. Общий рост экспорта составил 24,1%, или 84,4 тысячи штук, из них 51,6 тысячи автомобилей были проданы в страны бывшего СССР. В Евросоюзе продажи изделий российского автопрома также заметно выросли. Речь идет не только о продукции марки Lada, но именно вазовские машины составляют самую существенную часть.

АвтоВАЗ, ныне часть альянса Renault – Nissan – Mitsubishi, не скрывает свои амбициозные планы довести географию экспорта до 30 стран, включая арабские страны и даже Китай, и поставлять на экспорт не менее 100 тысяч автомобилей к 2022 году, пишет Safehaven.