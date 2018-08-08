Тувинская журналистка заплатит тысячу рублей за изображение Гитлера и свастики

Журналистка Оюмаа Донгак, возглавлявшая региональный штаб Ксении Собчак на президентских выборах 2018 года, была признана виновной в пропаганде нацизма.

Суд постановил, что Донгак должна выплатить минимальный штраф по статье 20.3 КОАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) за ее пост в социальной сети «ВКонтакте» 2014 года. Об этом сама Донгак сообщила 8 августа в своем «Фейсбуке».

«Признали меня виновной. Штраф тыща(», – написала журналистка (орфография и пунктуация оригинала).

Напомним, что 7 августа экс-руководитель штаба Собчак сообщила о возбужденном в отношении нее деле за архивные фотографии со свастикой и Адольфом Гитлером.

На сайте штаба Ксении Собчак говорится, что Оюмаа Донгак — 50 лет. Она окончила юридический факультет Тувинского государственного университета. Была главным редактором местных изданий, работала в министерстве культуры Тывы. Занимала пост директора Национального театра Республики Тыва, сейчас является учредителем благотворительного фонда «Буянныг акша» («Добрый рубль»).

В 2015 году «Фонтанка» сообщала о том, что председатель правительства Республики Тыва Шолбан Кара-оол подал иск о защите чести и достоинства к Донгак Оюмаа. Поводом стал комментарий «ВКонтакте». Тогда в прессе Донгак называли «жительницей Петербурга», которая давно живет в Северной столице и «не имеет средств для поездки на малую Родину».