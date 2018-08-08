В иркутской колонии для бывших силовиков произошла массовая драка заключенных

В исправительной колонии №3 в Иркутске, где отбывают наказание бывшие силовики и работники судов, произошла массовая драка. Об этом 8 августа пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, в результате одного из заключенных госпитализировали в больницу при ИК-6 с колотой раной живота. Еще четверо участников потасовки получили менее тяжелые травмы, помощь им оказали амбулаторно.

Причиной драки, по информации журналистов, стал бытовой конфликт. Участников беспорядков изолировали от остальных заключенных.