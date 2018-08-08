«Тойота» отзывает в России 20 тысяч машин из-за «убивающих шрапнелью» подушек

ООО «Тойота Мотор», официальный представитель Toyota на российском рынке, отзывает 20 702 автомобиля Toyota моделей Alphard, Corolla, Auris и Yaris, проданные с 12 марта 2010 года по 19 мая 2015 года. Об этом 8 августа сообщает Росстандарт.

В этих машинах для переднего пассажира установлены печально известные подушки безопасности японской компании Takata. В случае ДТП эти подушки из-за использования в них нитрата аммония могут взорваться и «обстрелять» человека «шрапнелью» из кусочков пластика и металла. Вот как это звучит на техническом языке Росстандарта: «Срабатывание пассажирской подушки безопасности при аварии с деградированным веществом может привести к разрушению корпуса газогенератора и, в худшем случае, проникновению фрагментов газогенератора через подушку безопасности в салон автомобиля».

Из-за этого в разных странах погибли более 20 человек и более 180 пострадали.

Хозяев отзываемых автомобилей оповестят с помощью писем и телефонных звонков. Также автовладельцы могут сами, не дожидаясь сообщения дилера, определить, подпадает ли их машина под отзыв. Для этого надо сверить VIN-код со списком, данным на сайте. Ближайший дилерский центр бесплатно заменит на подпадающих под отзыв автомобилях газогенератор передней пассажирской подушки.

Массовые отзывы машин с подушками Takata автопроизводители проводят с 2013 года, количество отозванных автомобилей исчисляется десятками миллионов. Например, в России за последние месяцы отзывали Nissan, Subaru, Toyota. Летом 2017 года компания Takata объявила себя банкротом.