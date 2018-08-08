Инструкция «Фонтанка-SUP»: правила безопасности на воде

2 Что нужно знать перед выходом на воду?

Мы любим SUP потому, что гребля стоя – интуитивно понятное занятие, можно грести где угодно себе в удовольствие. Но кое-что мы должны учесть перед каждым выходом на воду.

Откуда дует ветер

Если ветер больше 3 – 4 м/с, он ощутим с берега, то на воде он может мешать. Перед тем как угрести далеко от берега, узнайте направление ветра и его силу. Попробуйте погрести против ветра и понять, хватит ли сил на такое катание. И любую прогулку следует начинать с движения против ветра, чтобы потом было легче вернуться на берег.

Течение

Течение реки почти незаметно с берега, но очень ощущается, когда вы катаетесь на SUP. Планируйте свои прогулки, учитывая то, что против течения идти дольше и сложнее, а по течению можно сплавиться за несколько минут. Например, течение Невы в центре примерно 5 км/ч. Скорость прогулочной гребли на SUP тоже 5 км/ч. Это значит, что для того, чтобы двигаться против течения, нужно приложить чуть больше усилий.

С течением действует то же правило, что и с ветром: начинать катание лучше против течения, пока есть силы в начале прогулки, а в конце с лёгкостью добраться до берега.

Волны

Волны бывают даже на реке, они раздуваются ветром и движением моторных судов. Выдвигаясь в широкую речную акваторию с активным трафиком, будьте готовы покачаться на волнах, создаваемых катерами, и на отбойных волнах от набережных. Такие волны невысоки и неопасны, они называются "чоп" и на больших реках существуют всегда.

Катание по волнам в море или океане потребует от райдера сноровки и небольшого опыта катания на SUP. Здесь самое сложное – пройти прибой и выйти на берег.

* Мы не говорим о больших волнах для сёрфинга на SUP.

Время катания

По знакомой акватории дачного озера или речки можно кататься хоть целый день, а вот в городе действуют другие правила. В Санкт-Петербурге у SUP-сёрферов есть согласованное с городом время для катания в местах с активным речным трафиком – с 5 до 8 утра. В акваториях, предусмотренных для движения гребных судов, кататься можно в светлое время суток.

За городом тоже лучше кататься, пока светло, чтобы найти обратную дорогу и разглядеть все препятствия по пути.

Ориентироваться по ветру, подбирать правильную экипировку и запомнить нужный маршрут – всё это сложно только в первый раз. Чем чаще вы будете выходить на воду, тем более спокойно и автоматически вы станете выполнять эти и другие правила безопасности.