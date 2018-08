Инструкция «Фонтанка-SUP»: правила безопасности на воде

1 Правила безопасности для SUP-райдера

Надевать лиш

Лиш настолько важная часть SUP, что его даже не хочется называть аксессуаром. Многие начинающие райдеры им пренебрегают, а зря. Лиш – это тонкий прочный поводок, который крепится одним концом к доске, другим – к ноге райдера. Лиш не даёт доске отплыть в случае падения, помогает притянуть её к себе. Во время сёрфинга на SUP лиш помогает также не ударить других катающихся своей доской. Кроме того, с помощью лиша можно соединить несколько досок и грести против сильного ветра, поддерживая курсовую устойчивость. Присмотритесь, почти на каждой доске вокруг клапана есть надпись: always wear a leash или leashes save lives.

Носить спасательный жилет

С этого года ношение спасательных или страховочных жилетов при катании в черте Петербурга обязательно. И даже несмотря на то, что в жилете может быть жарко или непривычно, плюсов у него гораздо больше, чем минусов. Жилет позволит оставаться на плаву во время падения или купания, он поможет держать голову над водой и меньше охладиться. Во время катания в ветер, волны или на открытой воде жилет необходим по понятным причинам, его наличие может спасти жизнь.

А в городе яркие жилеты издалека заметны водителям катеров и водных трамвайчиков, они видят нас заранее и снижают скорость хода.