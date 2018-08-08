Инструкция «Фонтанка-SUP»: правила безопасности на воде

- Правила безопасности для SUP-райдера
- Что нужно знать перед выходом на воду?
- Как не падать с паддлборда (доски для сапсёрфа)
- Тайминг и маршрут фестиваля «Фонтанка-SUP – 2018»
- Что нужно сделать, чтобы стать участником сап-карнавала:
- Что такое «Фонтанка-SUP – 2018»
- Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP – 2018»:
1 Правила безопасности для SUP-райдера
Надевать лиш
Лиш настолько важная часть SUP, что его даже не хочется называть аксессуаром. Многие начинающие райдеры им пренебрегают, а зря. Лиш – это тонкий прочный поводок, который крепится одним концом к доске, другим – к ноге райдера. Лиш не даёт доске отплыть в случае падения, помогает притянуть её к себе. Во время сёрфинга на SUP лиш помогает также не ударить других катающихся своей доской. Кроме того, с помощью лиша можно соединить несколько досок и грести против сильного ветра, поддерживая курсовую устойчивость. Присмотритесь, почти на каждой доске вокруг клапана есть надпись: always wear a leash или leashes save lives.
Носить спасательный жилет
С этого года ношение спасательных или страховочных жилетов при катании в черте Петербурга обязательно. И даже несмотря на то, что в жилете может быть жарко или непривычно, плюсов у него гораздо больше, чем минусов. Жилет позволит оставаться на плаву во время падения или купания, он поможет держать голову над водой и меньше охладиться. Во время катания в ветер, волны или на открытой воде жилет необходим по понятным причинам, его наличие может спасти жизнь.
А в городе яркие жилеты издалека заметны водителям катеров и водных трамвайчиков, они видят нас заранее и снижают скорость хода.
2 Что нужно знать перед выходом на воду?
Мы любим SUP потому, что гребля стоя – интуитивно понятное занятие, можно грести где угодно себе в удовольствие. Но кое-что мы должны учесть перед каждым выходом на воду.
Откуда дует ветер
Если ветер больше 3 – 4 м/с, он ощутим с берега, то на воде он может мешать. Перед тем как угрести далеко от берега, узнайте направление ветра и его силу. Попробуйте погрести против ветра и понять, хватит ли сил на такое катание. И любую прогулку следует начинать с движения против ветра, чтобы потом было легче вернуться на берег.
Течение
Течение реки почти незаметно с берега, но очень ощущается, когда вы катаетесь на SUP. Планируйте свои прогулки, учитывая то, что против течения идти дольше и сложнее, а по течению можно сплавиться за несколько минут. Например, течение Невы в центре примерно 5 км/ч. Скорость прогулочной гребли на SUP тоже 5 км/ч. Это значит, что для того, чтобы двигаться против течения, нужно приложить чуть больше усилий.
С течением действует то же правило, что и с ветром: начинать катание лучше против течения, пока есть силы в начале прогулки, а в конце с лёгкостью добраться до берега.
Волны
Волны бывают даже на реке, они раздуваются ветром и движением моторных судов. Выдвигаясь в широкую речную акваторию с активным трафиком, будьте готовы покачаться на волнах, создаваемых катерами, и на отбойных волнах от набережных. Такие волны невысоки и неопасны, они называются "чоп" и на больших реках существуют всегда.
Катание по волнам в море или океане потребует от райдера сноровки и небольшого опыта катания на SUP. Здесь самое сложное – пройти прибой и выйти на берег.
* Мы не говорим о больших волнах для сёрфинга на SUP.
Время катания
По знакомой акватории дачного озера или речки можно кататься хоть целый день, а вот в городе действуют другие правила. В Санкт-Петербурге у SUP-сёрферов есть согласованное с городом время для катания в местах с активным речным трафиком – с 5 до 8 утра. В акваториях, предусмотренных для движения гребных судов, кататься можно в светлое время суток.
За городом тоже лучше кататься, пока светло, чтобы найти обратную дорогу и разглядеть все препятствия по пути.
Ориентироваться по ветру, подбирать правильную экипировку и запомнить нужный маршрут – всё это сложно только в первый раз. Чем чаще вы будете выходить на воду, тем более спокойно и автоматически вы станете выполнять эти и другие правила безопасности.
3 Как не падать с паддлборда (доски для сапсёрфа)
Хорошая новость для новичков в том, что чем лучше вы катаетесь на SUP, тем больше падений. А в первый раз падают очень редко. Как так? В свой первый раз на плоской воде вы вряд ли упадёте, потому что слишком сконцентрированы на поддержке баланса и непривычных пока что движениях веслом. Вода для вас пока ещё непонятная стихия, и с доски вас не сбить. Сами вспомните, как иногда немеют пальцы ног оттого, что вы всей стопой пытаетесь уцепиться за коврик доски. Нам сложно это представить, но всё же мы понимаем, что не все любят плескаться в Неве и каналах. Поэтому держите пару советов, что делать для того, чтобы не упасть:
- Внимательно слушать, что говорит инструктор (если он говорит "не врезайся в опору моста", то он говорит это не зря, и, значит, врезаться действительно не нужно).
- Не отвлекаться на окрики с набережных. Кричат нам часто и много, задают вопросы и дают ценные комментарии. Особенно на рассветных прогулках в выходной день, когда возвращаются домой с вечеринки. Пусть себе кричат, гребите спокойно и не обращайте внимания.
- Оставить телефон на берегу. Доставая телефон и фотографируя, вы больше боитесь за телефон, чем за себя, поэтому можете ослабить контроль тела и упасть.
- Быть осторожными при позировании. Инструктор сказал, что сейчас сфотографирует: гребите к нему, поднимайте весло, присаживайтесь как русалочка, делайте всё, на что хватит фантазии. Но позируйте в меру своих возможностей. Если налетел ветер и вас унесло, не надо в панике переворачиваться и вертеть головой. Вас обойдут, догонят и снова сфотографируют.
- Не врезаться друг в друга. Это особенно часто бывает на прогулках с компаниями, где все друг с другом знакомы. Можно касаться другого райдера бортом, это не приводит к потере баланса. А если вы въедете кому-нибудь носом в тейл, то этот кто-то почти наверняка упадёт. В том случае, когда столкновение неизбежно, предупредите остальных, чтобы все успели сесть на колени и остаться на плаву.
- Не трогайте неподвижные предметы. Очень удобно, проплывая под мостом, отталкиваться от него, а не грести. А ещё очень удобно увидеть кольцо для швартовки и повисеть на нём отдохнуть. Но это только так кажется. На самом деле, у рек и каналов есть течение и качение, которое ваше тело балансирует. А если одна часть тела неподвижна, потому что держится за неподвижный предмет, а другая двигается по воде, выйдет разбалансировка. Вестибулярный аппарат перестанет понимать, что происходит, и вас обязательно пошатнёт.
- Аккуратно выходите на сушу. Падение в конце прогулки при выходе на сушу – классика в SUP-школах. Ученик стремится ухватиться руками за набережную, а ноги на доске уезжают в сторону. Здесь главное – не паниковать. В нашей школе вас всегда встречает на суше инструктор, и если он говорит: подходи к набережной бортом, то нужно так и сделать. Не торопитесь покинуть воду, выбраться на берег молниеносно в любом случае не получится. Учитывайте, что ваши мышцы при выходе на неподвижную поверхность будут подрагивать, вас может минутку шатать. Поэтому держитесь за плечо инструктора, делайте, что он говорит, и в любой непонятной ситуации садитесь на коленки.
- И самое главное, не бойтесь падать. Это всего лишь вода, и не такая уж она холодная, лето же!
Благодарим первую SUP-школу в Санкт-Петербурге "Beavers SUP school" за предоставленный материал.
Участники фестиваля «Фонтанка-SUP – 2018», внимание! Если вы устали или у вас есть вопросы на воде – ищите людей в футболках «СПАСАТЕЛЬ», они помогут!
4 Тайминг и маршрут фестиваля «Фонтанка-SUP – 2018»
08.00 – начало работы стартового городка и партнерских зон; сбор и регистрация участников; спуск на воду
(наб. Мойки около павильона Росси);
10.15 – торжественное открытие мероприятия;
10.30 – старт участников;
10.30 – 13.30 – прохождение дистанции;
12.45 – SUP-парад на Итальянском мосту с участием адмирала фестиваля и военно-морского оркестра;
13.00 – финиш участников
(наб. Мойки около павильона Росси);
13.30 – полное освобождение акватории;
14.30 – награждение победителей, конкурсы, развлекательная часть;
16.00 – 18.00 – работа партнерских зон фестивального городка;
18.00 – окончание мероприятия.
Карнавальный маршрут пройдет под 14 мостами. Участники поплывут по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, Музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. Кульминацией станет сап-парад на Итальянском мосту у Спаса на Крови. Финиширует колонна в точке старта — у павильона Росси.
5 Что нужно сделать, чтобы стать участником сап-карнавала:
Участие в фестивале SUP-сёрфинга «Фонтанки-SUP» бесплатное.
– Придумать маскарадный костюм, оригинально украсить свой паддлборд в тематике «Карнавала мира».
! Дизайнерские решения участников будут оценивать зрители и гости фестиваля. Самые креативные получат призы и подарки от организаторов и партнеров «Фонтанки-SUP».
– Выйти на воду сможет любой желающий старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
! Несовершеннолетние старше 12 лет смогут пройти на сапе только в сопровождении законных представителей, которые несут ответственность за их безопасность и действия на территории проведения мероприятия. Участие лиц младше 12 лет не допускается.
– Всем участникам «Фонтанки-SUP» нужно пройти электронную регистрацию на сайте www.fontankasup.ru
– В день мероприятия всем, кто спускается на воду, необходимо прибыть на площадку фестиваля заранее и получить стартовый номер. Без него в акваторию просто не пустят.
! Стартовые номера для несовершеннолетних участников старше 12 лет выдаются только при предъявлении расписки от законных представителей.
– Во время участия в фестивале запрещается использовать рекламные флаги, плакаты или фирменные элементы для продвижения какой-либо компании или бренда без письменного согласия организатора.
– Участники обязаны знать и соблюдать требования техники безопасности на воде. Использование лиша строго обязательно. Участники без лиша к участию не допускаются.
*Лиш (англ. leash) — страховочный поводок от кайтера к оборудованию.
6 Что такое «Фонтанка-SUP – 2018»
Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма правительства Петербурга.
Все новости фестиваля в рубрике Фонтанка-SUP.
Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru
7 Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP – 2018»:
Инновационный партнер – «Газпром нефть»
Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA
Стратегический партнер – Группа «Эталон»
Капитальный партнер – Холдинг «Городские Инновационные Технологии»
Официальный страховой партнер - АО " СК ГАЙДЕ"
Партнер - компания PAROC
Партнер – XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open
Партнер - Radical Sport
Информационную поддержку оказывают:
Генеральный информационный партнер – Кудаго
Генеральный информационный партнер радио – спорт фм
Официальный online-партнер – Горбилет и Блог Фиеста