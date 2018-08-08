Работы конкурсантов «Северная долина» – будущее Выборгского района» представят на выставке

«Главстрой-СПб»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» и ИД «БАЛТИКУМ» открывают выставку работ финалистов конкурса «Северная долина» – будущее Выборгского района».

Экспозиция будет представлена на выставке «Идеал и Норма» на проходящем в эти дни фестивале «Города будущего / Будущее городов», который проводится на Новой сцене Александринского театра. Начало работы выставки в 19.00 по адресу: Набережая р. Фонтанки, 49.

В течение ближайших трех недель работы, вошедшие в шорт-лист конкурса для студентов архитектурных ВУЗов на лучшую концепцию благоустройства и малых архитектурных форм на территории ЖК «Северная долина», будут представлены на Новой сцене Александринского театра. Они станут частью выставки «Города будущего / Будущее городов: идеал и норма».

В конкурсе, приуроченном к 300-летию Выборгского района, приняли участие молодые российские архитекторы, ландшафтные и средовые дизайнеры. От участников требовалось разработать проекты благоустройства территории ЖК «Северная долина». Им было необходимо предложить варианты дорожных покрытий, озеленения и малых архитектурных форм. Также было важно показать выбранный средовой подход на примере участка между двумя корпусами в 20-м квартале нового микрорайона, ограниченном улицами Николая Рубцова, Федора Абрамова, Заречной и проспектом Энгельса.

Для творческого осмысления проектировщикам предложили три типологии пространства: придомовые территории, общественную зону между двумя жилыми корпусами, фрагмент улицы Николая Рубцова рядом с домами. Варианты благоустройства было необходимо сделать универсальными, для возможности их применения ко всему 20-ому кварталу ЖК «Северная долина».

Также конкурс предусматривал проектирование арт-инсталляций и культурно-просветительских объектов. Создавая их, было необходимо учесть культурный код улиц этой части «Северной долины». Они названы в честь деятелей культуры и искусства Российского Севера: поэта Николая Рубцова, композитора Валерия Гаврилина, писателя и публициста Федора Абрамова.

Итоги творческого состязания будут подведены в конце работы выставки, которая продлится до 28 августа. Экспозицию конкурса планируется временно установить непосредственно на территории «Северной долины», чтобы жители комплекса смогли лично оценить работы участников.

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