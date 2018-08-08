«Бежал на трамвай, а успел под трамвай»: легковушка на Благодатной отправила юношу на рельсы

Видеозапись «сложного» ДТП с автомобилем, пешеходом и трамваем в Московском районе Санкт-Петербурга появилась сегодня, 8 августа, в соцсетях.

Само ДТП произошло вчера около 17 часов на пересечении Благодатной и Свеаборгской улиц. По предварительным данным «Фонтанки», 17-летний молодой человек побежал через дорогу перед автомобилями, которые начали движение, и был сбит одним из них. Портал «Мегаполис» уточняет, что это был «Опель».

От удара юношу откинуло под колёса трамвая маршрута № 45. По нашей информации, молодой человек был госпитализирован в среднетяжёлом состоянии. Врачи зафиксировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, рану голени, ушиб грудной клетки, повреждение связок правого лучезапястного сустава, ссадины, гематомы, множественные ушибленные раны носа и скул.

«Парень хотел успеть на трамвай, а успел под трамвай. Слава вагоновожатому, остался жив», – пишут очевидцы.