Все самолеты российских авиакомпаний заставят оснастить ГЛОНАСС. Идею Рогозина одобрил Путин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил оснащать все самолеты российских авиакомпаний модулями ГЛОНАСС по примеру автомобильной промышленности. Свою идею он озвучил на совещании по вопросам развития космической отрасли с президентом России Владимиром Путиным 8 августа, сообщает сайт Кремля.

– Они (самолеты) таким же образом должны быть оснащены в обязательном порядке – и мы предлагаем это сделать законодательно – модулями ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-GPS в отдельных случаях. Это даст возможность более точной навигации для экипажа. У нас аэропорты оснащены этой системой, а самолёты, которые пока ещё преимущественно иностранного производства, такими модулями не оснащены. Я просил бы Вас поддержать, – обратился глава Роскосмоса к Владимиру Путину.

Президент поддержал идею и попросил Рогозина проработать проект совместно с правительством.