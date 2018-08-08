«Зенит» подтвердил, что ответный матч с минским «Динамо» пройдет на «Петровском»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о краткосрочном возвращении на стадион «Петровский». Как сообщает 8 августа официальный сайт петербургской команды, ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы пройдет 16 августа.

«Арена на Петровском острове отвечает всем требованиям, необходимым для проведения международных матчей: на время проведения чемпионата мира в России стадион был передан в ведение ФИФА и использовался в качестве тренировочного поля», – подчеркнули в «Зените».

Отмечается, что из-за дисквалификации домашнего стадиона петербургского клуба игра с минским «Динамо» на «Петровском» пройдет при пустых трибунах. Такое решение было принято после матча 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» в сезоне-2017/18 в связи с «бросанием предметов на поле, блокированием лестничных проходов, а также проявлением расизма». По данным «Фонтанки», расизмом делегат УЕФА счел песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», которую фанаты «Зенита» исполнили на трибунах после травмы темнокожего полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта.

Напомним, в последний раз «Зенит» играл на «Петровском» 30 июля 2017 года. Тогда в матче чемпионата России сине-бело-голубые одержали гостевую победу над «Тосно» — 1:0.

Как ранее писала «Фонтанка», «Зенит» рассматривает идею организовать на арене «Санкт-Петербург» фан-зону для просмотра матча с «Динамо» в прямом эфире.