В Финляндии задержаны 5 членов международной ОПГ, укравшей с чужих счетов 18 млн евро

В Финляндии и других странах Европы под руководством Европола раскрыто крупное преступление: международная группировка с помощью украденных с банковских карт данных закупала дорогую электронику. В немецких магазинах было заказано в общей сложности товаров на 18 млн евро. Об этом сообщает полиция Финляндии 8 августа.

Часть товаров пришли в Суоми, остальные — в другие страны ЕС. В разных частях Европы в июле одновременно был проведен 31 обыск, на Кипре, в Эстонии, Латвии, Швейцарии, Украине, Великобритании и Финляндии под руководством Европола было задержано 15 человек.

Как пишет Yle, в Финляндии по делу проходит 5 подозреваемых, 4 из них живут в Лаппеенранте, один — в Восточной Уусимаа. Их гражданство не раскрывается, но следователь Лассе Хакала уточняет, что часть из них живут в стране давно, часть — не очень, и ранее в поле зрения полиции они не попадали.

В Финляндии преступники получали развлекательную электронику, включая компьютеры и телевизоры. По словам Хакалы, речь идёт об очень крупном международном преступлении.

Расследование дела продолжится в Германии.