Для петербургских школьников новый учебный год начнется 3 сентября

Из-за того, что начало первого осеннего месяца выпадет на выходные, петербургские школьники возьмутся за тетради и учебники 3 сентября, в понедельник. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по образованию.

– День знаний у нас в городе, как и полагается, пройдет в субботу, 1 сентября. Программа сейчас формируется. А основные занятия начнутся уже с понедельника, – сообщили в пресс-службе комитета 8 августа.

В этом году за школьные парты сядут 487 тысяч петербургских школьников. Первый звонок прозвучит для 58 тысяч первоклашек.

Пока российские учащиеся вместе с родителями закупаются всеми необходимыми принадлежностями, в Финляндии уже начался учебный год.