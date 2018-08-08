Настоятель Сампсониевского собора покаялся за смертельную аварию со своим участием. Его водитель отправлен под домашний арест

Священнослужитель Санкт-Петербургской епархии Михаил Шкредь (Серафим) принес извинения родственникам женщины, погибшей в дорожной аварии. Его автомобиль 4 августа вылетел на встречную полосу в Саратовской области.

Себя Михаил Шкредь считает невольным соучастником. Настоятель Сампсониевского собора в письме родственникам написал: «Авария разделила вашу жизнь, а вместе с ней и мою, на «до» и «после». К сожалению, я стал невольным участником этого события, поскольку находился как пассажир вместе с водителем в принадлежащем мне автомобиле… От всего сердца прошу вас простить меня и моего водителя!»

За рулем BMW X5 сидел 24-летний Марьян Романцов. 7 августа Аркадакский суд Саратовской области отправил его под домашний арест. Романцову предъявлено обвинение по части 3 статьи 264 УК «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». По версии следствия, утром 4 августа он выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный ВАЗ. Пассажирка погибла.

38-летний Михаил Шкредь возглавил Сампсониевский собор в сентябре 2015 года. Ранее был ключарем Исаакиевского собора. В Петербург архимандрит перебрался из Мордовии в составе команды митрополита Варсонофия.