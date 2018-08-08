Ангела на Ропшинской освободили от оков водосточной трубы

Барельеф на здании в Петроградском районе Петербурга больше не выступает в качестве крепления для водосточной трубы. Просверленному животу ангела вернули первоначальный вид, в ближайшее время поправят и пострадавший карниз.

Как сообщили «Фонтанке» 8 августа в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников, первый дом на Ропшинской улице хоть и не имеет статуса памятника, но относится к числу исторических зданий, – значит, цельность его фасада охраняется законом.

«В соответствии с законом Санкт-Петербурга №820-7 архитектурное решение лицевых фасадов исторических зданий сохраняется согласно требованиям режима охранной зоны. Благодаря реакции неравнодушных жителей нарушение, допущенное при замене водостока на лицевом фасаде, оперативно устранено», — отметили чиновники.

Отвечая на вопрос о том, понесет ли кто-то наказание, в КГИОП ответили: в настоящее время «нет необходимости применения мер административного воздействия».

Между тем после публикаций СМИ к делу подключилась прокуратура Петроградского района. Надзор проверит соблюдение законодательства при ведении ремонтных работ сотрудниками ООО «Жилкомсервис № 2 Петроградского района».

Напомним, накануне СМИ опубликовали ролик о работе промышленного альпиниста на Ропшинской улице, 1. На кадрах видно, как мужчина сверлит отверстие для крепежа водосточной трубы посреди барельефа с ангелом.

Здание обслуживает Жилкомсервис № 2 Петроградского района. Доходный дом был построен в 1892–1894 годах.