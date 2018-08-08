Выступавший за снос ТЦ «Нева» приход храма в Колпино оштрафовали на 300 тысяч за самовольное строительство торгового павильона

В Петербурге государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) оштрафовала на 300 тысяч рублей приход Свято-Троицкого собора в Колпино. Православные решили построить торговый павильон без разрешения на производство земляных работ.

Как 8 августа рассказали «Фонтанке» в ГАТИ, постановление вступило в силу 3 августа. Согласно документу, в мае инспекция выявила, что приход выкопал котлован площадью 25 квадратных метров, но не установил информационный щит и не отгородил стройку забором. Также у служителей Русской православной церкви отсутствовал ордер ГАТИ. Земля, где было начато строительство, находится в собственности города. Представители храма получили ее в аренду.

Инспекторы в постановлении отмечают ошибочную трактовку закона священниками, которые посчитали, что раз котлован будут копать на арендованном ими участке, то получение ордера ГАТИ и не требуется. За нарушение приход оштрафовали на 300 тысяч рублей.

В ГАТИ «Фонтанке» уточнили, что до сих пор благоустройство не восстановили, но и штраф приход не оспорил. Инспекторы добавили, что не обладают информацией, зачем храму понадобился торговый павильон.

Примечательно, что ранее представители Свято-Троицкого собора в Колпино активно выступали за снос торгового центра «Нева», расположенного в соседнем квартале. О конфликте православных, бизнесменов и чиновников писала «Фонтанка»: торговый комплекс, построенный в 2000-х по временной схеме, собираются демонтировать и построить на его месте ещё один храм.