Происшествия
Мария Алехина из Pussy Riot не смогла улететь на гастроли в Лондон. Ее задержали в московском аэропорту
Участница Pussy Riot не смогла вылететь из Москвы в Лондон, так как ее задержали прямо в аэропорту. Об этом 8 августа сообщают «Открытая Россия» и член Pussy Riot Петр Верзилов.
Алехина собиралась улететь на гастроли в Лондон, однако в столичном Домодедово погранохрана сообщила участнице панк-коллектива, что ей закрыт выезд из страны.
Напомним, что 7 августа Мария Алехина из Pussy Riot и лидер движения «Декоммунизация» Дмитрий Цорионов (Энтео) провели акцию против пыток около здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве. В частности, они высказались по поводу ролика с пытками в ярославской ИК-1, отметив, что это «не исключительный случай садизма».
Справка:
20 июля «Новая газета» на своем сайте опубликовала 10-минутную запись избиения заключенного ярославской ИК-1, снятую в июне 2017 года на видеорегистратор.
После публикации видео СК возбудил уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия» (статья 286 УК РФ). Позже выяснилось, что ярославский следователь Радион Свирский уже проводил проверку этой видеозаписи по заявлению адвокатов Макарова в июле 2017 года и вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
12 фигурантов этого дела уже отстранены от работы и арестованы.
Общественный резонанс, связанный с публикацией ролика, побудил СКР поручить регионам немедленно возбуждать уголовные дела по выявленным фактам пыток в колониях и изоляторах. К тому же следователи намерены проверить все запирающиеся кабинеты в силовых ведомствах на наличие видеокамер.