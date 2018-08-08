Мария Алехина из Pussy Riot не смогла улететь на гастроли в Лондон. Ее задержали в московском аэропорту

Участница Pussy Riot не смогла вылететь из Москвы в Лондон, так как ее задержали прямо в аэропорту. Об этом 8 августа сообщают «Открытая Россия» и член Pussy Riot Петр Верзилов.

Алехина собиралась улететь на гастроли в Лондон, однако в столичном Домодедово погранохрана сообщила участнице панк-коллектива, что ей закрыт выезд из страны.

Напомним, что 7 августа Мария Алехина из Pussy Riot и лидер движения «Декоммунизация» Дмитрий Цорионов (Энтео) провели акцию против пыток около здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве. В частности, они высказались по поводу ролика с пытками в ярославской ИК-1, отметив, что это «не исключительный случай садизма».