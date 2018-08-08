Звезда фильмов «Такси» рассказал о драке в московском караоке-баре: Я был трезв, а пьяные друзья владельца заведения пели 20 песен подряд

Французский актер Сами Насери остался недоволен поведением посетителей караоке-бара в Москве, однако просто так покинуть увеселительное заведение ему не удалось.

«Я знаю правила, русскую культуру, и я никогда не платил за исполнение песни в караоке. А они [отдыхающие] заплатили, чтобы петь, поэтому у них было больше прав, чем у нас, именно потому что они отдали деньги», – рассказал 8 августа Sputnik France Насери, отметив, что устал ждать, когда очередь к микрофону дойдет до него. По наблюдениям француза, «звездами караоке» были «русскоязычные с большим количество алкоголя на столе». Актер, в свою очередь, якобы в тот вечер не взял в рот ни капли спиртного. «Мы [Насери и его брат] не были пьяны. Я не пью алкоголь, я принимаю лекарства», – заявил актер. После этого исполнитель роли Даниэля Моралеса понял, что молодые люди, оккупировавшие караоке, знали хозяина, поэтому спеть ему в этот вечер не светит.

«В какой-то момент я сказал «стоп», мы уходим», – продолжил Насери, подчеркнув, что не нарывался на конфликт. Он вышел из зала и стал ждать брата. В это время один из посетителей подошел к французу и дернул за руку, чтобы прояснить ситуацию. Насери, по его словам, ответил, что уходит, однако на улице неугомонные певцы якобы напали на него и его брата.

Полиция сразу же задержала одного из нападавших, а братьям Насери пришлось отправиться в отделение, чтобы написать заявление. Он также подтвердил, что обратился за медицинской помощью, так как в ходе потасовки получил по голове. При этом актер опроверг информацию российских СМИ о том, что драка закончилась для него черепно-мозговой травмой. Сейчас все «очень хорошо», резюмировал звезда фильмов «Такси». Напомним, в СМИ сообщали, что черепно-мозговую травму актера прооперировали в институте им. Гельмгольца в Москве.

Ранее стало известно, что обидчиками исполнителя роли Даниэля Моралеса оказались белорусы. Они, как сообщали российские СМИ, не смогли определиться, чья же очередь блистать певческим талантом в баре на Тверской 5 августа.