Происшествия
Звезда фильмов «Такси» рассказал о драке в московском караоке-баре: Я был трезв, а пьяные друзья владельца заведения пели 20 песен подряд
Французский актер Сами Насери остался недоволен поведением посетителей караоке-бара в Москве, однако просто так покинуть увеселительное заведение ему не удалось.
«Я знаю правила, русскую культуру, и я никогда не платил за исполнение песни в караоке. А они [отдыхающие] заплатили, чтобы петь, поэтому у них было больше прав, чем у нас, именно потому что они отдали деньги», – рассказал 8 августа Sputnik France Насери, отметив, что устал ждать, когда очередь к микрофону дойдет до него. По наблюдениям француза, «звездами караоке» были «русскоязычные с большим количество алкоголя на столе». Актер, в свою очередь, якобы в тот вечер не взял в рот ни капли спиртного. «Мы [Насери и его брат] не были пьяны. Я не пью алкоголь, я принимаю лекарства», – заявил актер. После этого исполнитель роли Даниэля Моралеса понял, что молодые люди, оккупировавшие караоке, знали хозяина, поэтому спеть ему в этот вечер не светит.
«В какой-то момент я сказал «стоп», мы уходим», – продолжил Насери, подчеркнув, что не нарывался на конфликт. Он вышел из зала и стал ждать брата. В это время один из посетителей подошел к французу и дернул за руку, чтобы прояснить ситуацию. Насери, по его словам, ответил, что уходит, однако на улице неугомонные певцы якобы напали на него и его брата.
Полиция сразу же задержала одного из нападавших, а братьям Насери пришлось отправиться в отделение, чтобы написать заявление. Он также подтвердил, что обратился за медицинской помощью, так как в ходе потасовки получил по голове. При этом актер опроверг информацию российских СМИ о том, что драка закончилась для него черепно-мозговой травмой. Сейчас все «очень хорошо», резюмировал звезда фильмов «Такси». Напомним, в СМИ сообщали, что черепно-мозговую травму актера прооперировали в институте им. Гельмгольца в Москве.
Ранее стало известно, что обидчиками исполнителя роли Даниэля Моралеса оказались белорусы. Они, как сообщали российские СМИ, не смогли определиться, чья же очередь блистать певческим талантом в баре на Тверской 5 августа.
Справка:
Сами Насери знаменит не только как актер, но и как дебошир. В апреле 2013-го его взяли под стражу после конфликта на Елисейских полях. Сам актер уверял, что только защищался, однако многочисленные свидетели и полицейские заявили, что он сам в нетрезвом состоянии напал на группу людей. В 2008 году Насери приговорили к шести месяцам строгого режима за то, что он, уже лишенный водительских прав, сбил сотрудницу парижской полиции, отделавшуюся легкими травмами. Позже актеру пришлось отсидеть еще 16 месяцев тюрьмы за нападение на человека с ножом.