В продажу вышли новые улучшенные евроквартиры в «Новой Охте»

ПАО «Группа ЛСР»

В жилом комплексе «Новая Охта», строительство которого «Группа ЛСР» ведет в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, выведен в продажу новый пул квартир с эргономичными европланировками. Выбор стал больше еще на 163 варианта в домах №№5 и 7 второй очереди проекта.

Покупателям доступны самые различные варианты. Прежде всего, это евротрехкомнатные квартиры с кухнями-гостиными от 16,6 кв. м и двумя спальнями. Их площадь варьируется от 58 до 67 кв. м. Здесь прекрасно разместится и большая, и маленькая семья. Стоимость квадратного метра начинается от 73 тыс. рублей.

Европланировка – яркий тренд на рынке недвижимости. Ключевые плюсы таких форматов: более низкая цена по сравнению с классическими вариантами, рациональная организация пространства, возможность создать необычный дизайн интерьера и комфортное зонирование.

Дома №№ 5 и 7 жилого комплекса «Новая Охта» будут сданы в конце 2018 года, а ключи покупатели получат до 30 июня 2019 года. При этом все квартиры будут сданы с отделкой «под ключ».

Жилой комплекс «Новая Охта» – масштабный проект комфорт-класса в Красногвардейском районе, строительство которого ведется между рекой Охтой и Муринской дорогой. Удобные планировки, ориентированные на семейного покупателя, площадки для спорта и отдыха взрослых и детей, зеленые уютные дворы и, конечно, доступная цена – немало причин, для того, чтобы купить здесь квартиру.

Жители сданных домов уже оценили преимущества жилого комплекса и пользуются многочисленными объектами инфраструктуры – открыты магазины, аптеки, салоны красоты, кафе. В 10 минутах езды расположены крупные ТРК, кинотеатры и гипермаркеты. Две отдельные удобные развязки с КАД, расположенные рядом, обеспечивают быстрый подъезд к комплексу. Автомобильные пробки по дороге к Девяткино и Мурино начинаются уже за «Новой Охтой». Пешеходы могут воспользоваться станциями метро «Гражданский проспект» или «Академическая» (10-15 минут на транспорте).

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

Комплекс «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», разрешение на строительство №78-0304.1-2016 от 13.10.2016, №78--007-0291.1-2016 от 14.10.2016, проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/