Мобильные операторы отменят внутрисетевой роуминг. ФАС назвала это «победой для всех нас»

Федеральная антимонопольная служба все-таки добилась отмены внутрисетевого роуминга в России спустя два года. Как пишут «Ведомости», об этом 8 августа заявил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

По его словам, отменить внутрисетевой роуминг согласились крупнейшие операторы. «Вымпелком» отменит плату за входящие в чужом регионе с 20 августа, «Мегафон» – с 30 августа, МТС – с 30 августа для 90% своих абонентов и чуть позднее – для оставшихся 10%. Все операторы сообщили о намерениях антимонопольной службе и своим абонентам.

Согласие операторов отменить роуминг в поездках по России Голомолзин назвал победой не только ФАС. «Это победа для всех нас», – отметил он, подразумевая всех российских абонентов сотовой связи.

В июле на помощь антимонопольщикам пришли депутаты Госдумы. Тогда в парламенте предложили единый внутрисетевой тариф и бесплатные входящие для тех, кто находится за рубежом. При этом депутаты пришли к выводу, что в этом случае связь может подорожать.