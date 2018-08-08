В небе между Симферополем и Петербургом родился мальчик. Ему помогли появиться на свет пассажиры и экипаж самолёта

Летевший из Симферополя в Петербург «Боинг-777» совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону. Путешествие из Крыма в Северную столицу прервало появление на свет нового человека. В небе родился мальчик.

Как рассказал «Фонтанке» официальный представитель авиакомпании «Россия», 8 августа во время перелёта из Симферополя в Петербург у одной из пассажирок преждевременно началась родовая деятельность. Среди туристов в самолёте оказались врачи, которые помогли бортпроводницам принять роды. Процесс прошёл успешно, мальчик появился на свет, пока воздушное судно было еще в небе.

В 13:50 лайнер совершил внеплановую посадку в Ростове-на-Дону. Маму с ребёнком отправили в больницу.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписание», в Пулково борт прибудет с опозданием более чем на час, в 17:05.