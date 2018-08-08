Дзюба не сыграет с минским «Динамо». Главный тренер Семак дал ему отдохнуть

Футбольный клуб «Зенит» прилетел в Минск, где в четверг, 9 августа, состоится матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против местного «Динамо». Как сообщает Sport24.ru, главный тренер петербургской команды Сергей Семак не взял с собой нападающего Артема Дзюбу. Футболисту решили дать отдохнуть.

Напомним, Артем Дзюба отыграл весь чемпионат мира по футболу, став одним из лучших игроков на турнире в составе сборной России. Уже через неделю после мундиаля Дзюба вместе с другими игроками «Зенита» прибыл в расположение клуба. После этого футболиста задействовали в работе над новым голосом для навигатора от «Яндекса».