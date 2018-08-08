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Происшествия
08.08.2018 15:42
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Смертельное ДТП с автобусом-«перевёртышем» на Украине: 16 пострадавших

Два человека погибли и 16 пострадали в результате ДТП с автобусом в Днепропетровской области на Украине, пишет 8 августа издание «Рупор Житомира».

Авария произошла вечером 7 августа у посёлка Лобойковка, на перекрёстке дорог Каменское – Петриковка – Магдалиновка и Днепр – Петриковка – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. По предварительной версии, озвученной на сайте полиции Днепропетровской области, 34-летний водитель автомобиля Audi не предоставил преимущество в движении рейсовому автобусу сообщением Днепр – Каменское. От удара автобус опрокинулся набок.

На момент аварии в пассажирском автобусе находились 25 человек, в легковом автомобиле – двое. Четверых пришлось извлекать из автобуса при помощи специнструмента.

Смертельное ДТП с автобусом-«перевёртышем» на Украине: 16 пострадавших

На месте скончались мужчина и женщина – пассажиры автобуса. Вечером 7 августа полиция сообщала о 13 госпитализированных, среди которых оба водителя, а 8 августа СМИ уточнили, что пострадавших 16 – 14 человек находятся в больнице, двое лечатся амбулаторно.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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