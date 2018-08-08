Главный тренер минского «Динамо»: «Зениту» еще только предстоит сыграться

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» (Минск) Сергей Гуренко поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против петербургского «Зенита», который пройдет 9 августа в Белоруссии.

«Мы не будем спорить, что мастерство "Зенита" выше, но есть много примеров, когда выигрывает не мастерство, например, на том же чемпионате мира в России. Прежде всего, мы не знаем, какой состав будет играть у "Зенита", потому что у клуба их два равноценных. Их главное преимущество – игроки заметно превосходят нас в мастерстве. Из минусов – для «Зенита» это начало сезона, команде еще только предстоит сыграться, она еще не в оптимальных кондициях», – рассказал Гуренко.

Напомним, матч «Динамо» (Минск) – «Зенит» пройдет 9 августа на Национальном Олимпийском стадионе «Динамо». Начало в 20.00 по московскому времени. Отметим, что телевизионная трансляция игры по-прежнему под вопросом. Принимающая сторона выдвинула завышенные требования на покупку тв-прав. Ответная встреча пройдет в Петербурге 16 августа.