Тайна «гатчинской рукописи Руссо» раскрыта

Федеральные СМИ перепечатали новость о том, что в Гатчине нашли неизвестную рукопись Жан-Жака Руссо. Эксперт по литературе эпохи Просвещения по просьбе «Фонтанки» изучил манускрипт и заявляет: почерк слишком хорош для Руссо.

кадр из видео/YouTube/Алексей Беляев

Интернет-СМИ и даже ряд телеканалов на днях выстрелили новостями с сенсационными заголовками: в подвале дома под Петербургом нашли неизвестные рукописи Жан-Жака Руссо. Все началось с поста в «Фейсбуке». Его опубликовал петербуржец Алексей Беляев.

«Друзья, мне предложили купить старую рукопись про Гатчину, – написал он 23 июля. – Текст на французском, я его не понимаю, но на первой же странице есть упоминания Гатчины, Орлова и Эрмитажа. Кто-нибудь знает французский и может кратко написать, о чем тут речь? Как определить, когда это было написано и сколько вообще может стоить?»

Изначально обсуждение в комментариях шло довольно вяло, темп сменился на следующий день. Во-первых, пока Алексей размышлял о покупке, рукопись уже приобрел некий «питерский коллекционер». Во-вторых, у предмета торга появился «провенанс»: ее принесли перекупщику «родственники дедушки, который жил в Егерской слободе» (историческое название старого района Гатчины). В-третьих, несмотря на то что рукопись уже ушла, продавец прислал Алексею фотографии всех ее страниц. В «Фейсбуке» тут же нашлись знатоки, сделали перевод. Спустя неделю общими усилиями выяснили: рукопись написана от имени философа эпохи Просвещения Жан-Жака Руссо. Граф Орлов приглашал его в Гатчину погостить, но тот уклонился. Но если рукопись подлинная, то, видимо, все-таки заезжал – возможно, инкогнито.

В самом начале рукописи автор признается, что предпочел путешествовать тайно. Процитируем перевод, сделанный по просьбе Алексея Беляева преподавателем иностранных языков Ольгой Овсянниковой: «Мы условились с графом, что мой приезд совершится инкогнито, дабы не возбуждать пересуд при русском дворе. Едва ли моё тайное пребывание в России надолго оставалось бы таковым, но надеюсь, что настолько долго, как сам я того пожелаю. Презирая титул господина Орлова, как и все прочие короны и титулы, я не сразу проникся симпатией к нему». Судя по тексту, некоему коллекционеру досталась часть неизвестной до сего дня книги, описывающей приключения французского просветителя Жан-Жака Руссо в России от его имени. Руссо на чистейшем французском в изысканной манере описывает свою первую прогулку по поместью графа Орлова, встречу с архитектором Антонио Ринальди, пьяными строителями моста, одноруким ветераном войны и самой императрицей Екатериной Великой.

Так из предположения родилась историческая сенсация.

«Фонтанка» не стала спешить с выводами, а обратилась к эксперту по литературе того периода, профессору филологического факультета СПбГУ Веронике Алташиной. Она внимательно прочитала выложенные в Сети фотографии страниц «гатчинской рукописи».

Вердикт был получен нами на следующий день.

«Конечно, это писал совсем не Руссо и к Руссо документ не имеет никакого отношения, – уверена Вероника Алташина. – Это явная беллетристика. Правда, неизвестно, кем и когда созданная. У Руссо – мелкий убористый почерк и очень много помарок. Поэтому его тексты всегда трудно расшифровывать. А здесь почерк каллиграфический. Да и сама история явно вымышленная. Но писал кто-то, кто был неплохо знаком с темой и хорошо знал произведения Руссо. На это указывают детали: «армянский кафтан», «маменька», переписывание нот, ссора с друзьями, Эрмитаж... А эпизод, где главный герой теряет сознание и его приводят в себя, — явный парафраз на «Прогулки одинокого мечтателя». Но они были созданы намного позже описываемого периода».

Эксперт также отметила, что сохранность сфотографированных листочков слишком хороша. «Почерк имитирован под 19-е столетие, именно тогда так вырисовывали буквы. Это явно не 18-й век, – говорит Алташина. – Но идея розыгрыша довольно любопытна».

Алексей Беляев, с которого началось победное шествие мистификации по новостным ресурсам, заверил «Фонтанку», что эта история не какой-нибудь эксперимент по продвижению информации в Интернете. «Я не пиарщик, я юрист. Меня, если честно, немного напряг весь этот вал публикаций, особенно заголовки, где прямо написано, что это рукопись Руссо, – рассказал Беляев. – Мы с продавцом переписывались – я веду гатчинский паблик, а он написал по почте и предложил покупать вместе старые фотографии Гатчины на eBay, ему оригиналы, а мне сканы, чтобы было дешевле. Тогда это ничем не закончилось. А через несколько месяцев он прислал фото рукописи и предложил купить ее за 500 евро».

Между тем СМИ уже подсчитали, что рукопись, если бы она принадлежала перу великого просветителя, стоила бы не меньше сотни тысяч евро.

Казалось бы, история, начавшаяся, как роман Умберто Эко «Имя розы», с пропажи таинственной рукописи, закончилась ничем. Но можно посмотреть и с другой стороны: роман оказался повестью. О том, как скорость метаболизма современных СМИ превращает случайные предположения в тренды «Яндекса».

Венера Галеева