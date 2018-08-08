ФАС: Повышение НДС поднимет цены на бензин с нового года

Бензин в России подорожает из-за повышения налога на добавленную стоимость, который вырастет на 2% с нового года.

Об этом рассказал замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, сообщает 8 августа «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс».

«Он [НДС], естественно, окажет влияние, точно так же, как НДС оказывает влияние на все другие товары и услуги. Но на цены на нефтепродукты оказывает влияние множество факторов, налоговая составляющая одна из значимых. Не только НДС, акцизы, пошлины влияют», — заявил замглавы ФАС.

Голомолзин считает, что увеличение одного из налогов в принципе не может дестабилизировать ситуацию. Однако вкупе с другими изменениями это вполне возможно.

Путин подписал закон о повышении НДС с 18% до 20% 3 августа после его принятия Госдумой в третьем чтении. За увеличение налога тогда проголосовали только депутаты от фракции «Единая Россия».

Исследования Института Адизеса показали, что 80% опрошенных руководителей крупных компаний собираются повысить цены, переложив повышение налоговой нагрузки на потребителей. Повышения цен стоит ожидать уже с 1 января 2019 года.