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08.08.2018 15:03
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«Победа» вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах

«Победа» вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», с зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2018 года, будет предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах за дополнительную плату.

Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо. Онлайн-регистрация, открывающаяся на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной. В российских аэропортах регистрация также по-прежнему будет включена в стоимость билета. 

«С прошлого года наши расходы из-за роста цен на топливо выросли более чем на 10%. Мы могли бы пропорционально увеличить стоимость билетов и закрыть на этом вопрос. Но команда «Победы» каждый день ищет возможность сделать билеты еще дешевле, поэтому было принято такое неординарное решение. Для рациональных клиентов стоимость перелета не изменится, так как онлайн-регистрация остается бесплатной. Но если вы не хотите регистрироваться на сайте сами, специалист аэропорта за 25 евро сделает это за вас. Мы просим наших клиентов помочь нам сократить расходы на обеспечение обслуживания в аэропортах, и мы сможем сохранить действующие тарифы даже в условиях роста цен на топливо», – сказал генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков. 

Мировая практика показывает, что ведущие лоукостеры взимают с клиентов плату за оказание услуг по регистрации в аэропортах. Эта мера позволяет стимулировать клиентов регистрироваться самостоятельно онлайн и снижать расходы авиакомпании на обеспечение процесса регистрации в аэропортах.

Авиакомпания «Победа» неоднократно признавалась крупнейшими метапоисковиками и агентствами по продаже билетов ценовым лидером рынка. Независимое исследование популярного сервиса путешествий OneTwoTrip по итогам I квартала 2018 года подтвердило, что стоимость билетов «Победы» для перелета внутри страны на 45% ниже среднего показателя по всем авиакомпаниям, для перелета за границу – ниже в два с половиной раза. 

Эксперты отмечали, что «Победа» не просто предлагает доступные тарифы на рынке, но и в целом оказывает влияние на снижение среднего чека у других перевозчиков на конкурентных маршрутах в среднем на 20%. 

«Победе» удается сохранять низкие цены на билеты в том числе и за счет сокращения издержек и оптимизации производственных процессов. Благодаря тарифной политике лоукостера за два первых года полетов около 1 000 000 россиян впервые в жизни воспользовались воздушным транспортом. «Победа» ожидает дальнейшего роста этого показателя.

 

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08.08.2018 15:03

«Победа» вводит платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Низкобюджетная авиакомпания «Победа», входящая в Группу «Аэрофлот», с зимнего расписания, которое начнется 28 октября 2018 года, будет предоставлять услуги по регистрации в зарубежных аэропортах за дополнительную плату
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