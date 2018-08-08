Россия вышла в лидеры по количеству вирусов на Android

В первом полугодии 2018-го больше всего вредоносных программ для устройств Android пришлось на Иран и Россию, тогда как большинство вирусов на iOS было зафиксировано в Китае.

На долю Android-устройств российских пользователей приходится 14% всех обнаруженных угроз, что на 2% ниже, чем у иранцев. Замыкает тройку по этому показателю Уганда с 8%. Об этом 8 августа по итогам проведенного исследования сообщает вирусная лаборатория ESET.

Отмечается, что количество вирусов на Android, выявленных за полгода, снизилось почти на 27,48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на это, каждый месяц появляется почти 300 новых образцов вредоносного кода.

Тем временем больше всего угроз для операционной системы iOS выявлено в Китае (61%). Если прибавить сюда идущим вторым Тайвань, который власти Поднебесной не признают отдельным государством, и замыкающий тройку специальный административный регион КНР Гонконг, то китайская доля вырастет до 77%. При этом число вредоносных программ на iOS снизилось на 15%.