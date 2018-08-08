Власти Ленобласти рассматривают три варианта размещения станции метро в Янино

У властей Ленобласти пока три варианта территорий для размещения станции метро и депо в районе Янино. Под вестибюль и место для обслуживания вагонов потребуется около 25 га. Об этом 8 августа сообщил собеседник «Фонтанки» в правительстве Ленобласти.

Первый вариант расположения конечной станции Адмиралтейско-Охтинской линии, для которой пока что нет даже проектной документации, находится севернее Колтушского шоссе, в районе жилой застройки. Там строительство ведет компания ЦДС.

Второй вариант: к югу от Колтушского шоссе, неподалеку от территорий компании «Выборжец». В этом районе земли принадлежат муниципалитету, и их не придется выкупать. Третий вариант размещения находится севернее Янино – промзона в районе аэродрома Ржевка, ближе к комплексу застройки ЛСР. Этот вариант собеседник «Фонтанки» назвал наиболее перспективным, так как удастся разгрузить и район Ржевки, и территорию будущей жилой застройки – здесь планируется построить более 1 млн кв. м жилья.

«Сейчас точно сказать, где будет размещена станция «Янино», невозможно. Для начала нужно выполнить предпроектные проработки. На данном этапе проведение такой работы пока не планируется», – сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Работы по проектированию и строительству этой линии метро планируются к проведению после 2030 года.

На ближайшие годы у Смольного в планах возведение 18 станций метро и 2 депо. Длина линий метрополитена в Петербурге увеличится со 113,6 км до 155,5 км к 2027 году.