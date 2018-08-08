На фоне новостей о санкциях курс доллара впервые с июня перевалил за 64 рубля. За утро он вырос почти на рубль

Доллар вырос почти на рубль в ходе торгов на Московской бирже 8 августа. Впервые с 19 июня курс американской валюты превысил 64 рубля.

На данный момент доллар на торгах стоит 64,79 рубля. Курс евро на бирже впервые с 25 июля превысил 74 рубля. Центробанк также нарастил официальные курсы доллара и евро. 9 августа доллар будет стоить 63,6 рубля, а евро – 73,82 рубля.

Рубль дешевеет на фоне новостей о новых санкциях США в отношении России. На минувшей неделе американские сенаторы внесли в конгресс пакет свежих ограничений. В том числе, конгрессмены планируют отыскать активы Путина, создать санкционный офис, ударить по крупнейшим банкам и запретить операции с российским госдолгом.

Кроме того, стоимость рубля могли уронить цены на нефть, рост которых приостановился.