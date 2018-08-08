18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+24°C
/ Завтра: +27
$ 63.59р
73.82р
14:55 08.08.2018
Расширенный поиск

Спорт
08.08.2018 14:01
Печать

Хоккейному «Авангарду» пришлось срочно переезжать из Омска в Подмосковье. Домашняя арена омичей может рухнуть в любой момент

Чемпион России 2004 года хоккейный клуб «Авангард» 8 августа официально объявил о своем переезде из Омска в подмосковную Балашиху. Летом 2018 года внезапно обнаружилось, что «Арена-Омск», построенная всего 11 лет назад, находится в аварийном состоянии и разваливается буквально на глазах.

Слухи о серьезных проблемах на «Арене-Омск» шли с начала лета. По неофициальной информации, в какой-то момент со стадиона в срочном порядке эвакуировали весь персонал. Долго скрывать ситуацию было невозможно – уже 1 сентября в Континентальной хоккейной лиге стартует сезон, а 10 сентября «Авангарду» предстоит провести первый домашний матч. Первый официальный комментарий поступил от президента клуба – известного в прошлом хоккеиста и петербургского бизнесмена Максима Сушинского.

«В межсезонье мы начали интерьерные ремонты и модернизацию инженерных систем арены. В процессе этих работ мы столкнулись с непредвиденными трудностями, после чего в срочном порядке были запущены необходимые дополнительные экспертизы. Поскольку до начала сезона остается не так много времени, клуб обязан проработать все сценарии и запасные варианты», – заявил Сушинский.

Судя по всему, результаты экспертиз оказались неутешительными. В сеть попали фотографии аварийного состояния «Арены-Омск».

Строительство стадиона в Омске началось в 2004 году по инициативе бывшего губернатора региона Леонида Полежаева – главного в те времена болельщика «Авангарда». Строительство обошлось в 150 млн долларов. Деньги выделил бизнесмен Роман Абрамович, в то время помогавший и самому хоккейному клубу. Заканчивать стройку пришлось в ускоренном режиме летом 2007-го – к суперсерии молодежных сборных России и Канады.

В СМИ писали, что для строительства было выбрано не самое удачное место – в 350 метрах от берега Иртыша на намывном песке. В 2013 году подземный переход около арены покрылся трещинами. В 2015-м тогдашний президент «Авангарда» Владимир Шалаев впервые открыто заявил о потенциально опасном состоянии «Арены-Омск». «От разговоров о проблемах дворца у его директора скоро разовьется нервный тик, а закончится дело инфарктом», – говорил Шалаев.

По некоторым данным, основные проблемы стадиона связаны с тем, что сваи были не до конца забиты в основание, что критично с учетом местоположения. Теперь арена буквально трещит по швам.

В результате «Аванград» признал, что продолжать играть на «Арене-Омск» опасно. Других подходящих под регламент КХЛ вариантов в регионе нет. В качестве альтернативной домашней площадки рассматривались Красноярск, Мытищи и Санкт-Петербург. В результате решение было принято в пользу Балашихи, где местная одноименная арена, построенная в тоже в 2007 году, вмещает 5500 зрителей. В настоящий момент на «Арене-Омск» продолжается экспертиза, которая должна определить дальнейшую судьбу стадиона. По данным местных СМИ, ситуация настолько критичная, что единственным выходом будет полный снос и строительство на этом месте нового спортивного сооружения.

До недавнего времени «Авангард» входил в пятерку самых посещаемых клубов КХЛ. В сезоне-2017/18 на игры омского клуба ходил в среднем 7741 зритель.

Напомним, что в июле в России завершился чемпионат мира по футболу, специально для которого были построены шесть совершенно новых стадионов: в Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону. Многие из них также достраивались в спешке. Например, в Волгограде сразу после окончания ЧМ-2018 рядом со стадионом ливень размыл грунт, и образовались внушительные провалы в непосредственной близости от арены. А на стадионе в Самаре стали находить трещины еще за несколько месяцев до проведения соревнований.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Петербургская недвижимость
07.08.2018 16:40

Свыше четверти миллиона человек купили квартиру в «Петербургской Недвижимости»

«Петербургская Недвижимость» с момента основания в 1994 году помогла приобрести жилье свыше 260 000 семьям – это покупатели из 85 регионов России, более чем из 30 стран мира.
ГК «Эталон»
07.08.2018 13:01

Группа «Эталон» приобрела права на земельный участок в Санкт-Петербурге

Группа «Эталон» объявляет о приобретении прав на земельный участок в Московском районе Санкт-Петербурга для строительства нового жилого комплекса
Setl City
07.08.2018 11:38

Setl City сдала вторую очередь ЖК «Невские паруса»

Setl City ввела в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Невские паруса» в Невском районе Петербурга. Проект реализуется в живописном месте – прямо на берегу Невы
Петербургская недвижимость
07.08.2018 10:19

На каких этажах предпочитают жить петербуржцы?

«Петербургская Недвижимость» провела опрос в социальных сетях и выявила топ этажей, которые рассматривают в первую очередь при покупке жилья
ГК «Эталон»
06.08.2018 15:33

В Группе «Эталон» поздравили 6000-го покупателя с начала 2018 года

В центральном офисе «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в преддверии профессионального праздника – Дня строителя – поздравили 6000-го покупателя c начала 2018 года. Артемий и Татьяна стали счастливыми обладателями квартиры в жилом комплексе «Московские ворота»
Группа компаний «ЦДС»
06.08.2018 15:32

Более ста региональных партнёров Группы ЦДС встретились в Санкт-Петербурге

Группа ЦДС провела II Ассамблею региональных партнеров. Мероприятие собрало более 100 партнеров застройщика из 33 субъектов Российской Федерации.
Setl City
06.08.2018 15:13

Setl City ввела в эксплуатацию общеобразовательную школу в ЖК «Солнечный город»

В Красносельском районе появилась новая общеобразовательная школа: компания Setl City за свой счет построила учреждение на 1375 ребят с двумя бассейнами в ЖК «Солнечный город». Новая школа расположена на пр. Ветеранов, д.173, к.4, стр.1. Открытие запланировано на 1 сентября 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.08.2018 12:10

Банк «Санкт-Петербург» начинает работать со счетами застройщиков по 214-ФЗ

Банк «Санкт-Петербург» предлагает клиентам новую услугу - банковское сопровождение расчетного счета застройщика. Такие счета стали необходимы всем застройщикам в соответствии с изменениями в 214-ФЗ, вступившими в силу в июле текущего года
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
06.08.2018 11:47

«Победа» увеличила долю маршрутов из регионов России до 46%

Низкобюджетная авиакомпания «Победа» открыла продажу билетов на внутрироссийские рейсы осенне-зимнего расписания полетов 2018-2019гг.
Магазин "Кей"
06.08.2018 10:30

Новинки от Xiaomi в КЕЙ: ожидание и реальность

Презентованные новинки Redmi S2 и Redmi Note 5 уже на стендах в КЕЙ, рассмотрим их подробно
Фото: пресс-служба Галамарт
03.08.2018 16:31

Неожиданный союз: акция Галамарта и Kari стартовала по всей стране

Два крупнейших магазина в России – Kari и Галамарт запустили масштабную маркетинговую компанию, объединившую их покупателей. Магазин постоянных распродаж и обувная сеть организовали совместную акцию* как раз накануне приближающегося Дня знаний
ГК «Эталон»
03.08.2018 13:19

Группа «Эталон» заключила новый контракт на рынке внешнего заказа

АО «УСР Нулевик» в составе «ЭталонСтроя» (производственного блока Группы «Эталон») заключило договор с ООО «СК Вектор»