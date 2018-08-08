Хоккейному «Авангарду» пришлось срочно переезжать из Омска в Подмосковье. Домашняя арена омичей может рухнуть в любой момент

Чемпион России 2004 года хоккейный клуб «Авангард» 8 августа официально объявил о своем переезде из Омска в подмосковную Балашиху. Летом 2018 года внезапно обнаружилось, что «Арена-Омск», построенная всего 11 лет назад, находится в аварийном состоянии и разваливается буквально на глазах.

Слухи о серьезных проблемах на «Арене-Омск» шли с начала лета. По неофициальной информации, в какой-то момент со стадиона в срочном порядке эвакуировали весь персонал. Долго скрывать ситуацию было невозможно – уже 1 сентября в Континентальной хоккейной лиге стартует сезон, а 10 сентября «Авангарду» предстоит провести первый домашний матч. Первый официальный комментарий поступил от президента клуба – известного в прошлом хоккеиста и петербургского бизнесмена Максима Сушинского.

«В межсезонье мы начали интерьерные ремонты и модернизацию инженерных систем арены. В процессе этих работ мы столкнулись с непредвиденными трудностями, после чего в срочном порядке были запущены необходимые дополнительные экспертизы. Поскольку до начала сезона остается не так много времени, клуб обязан проработать все сценарии и запасные варианты», – заявил Сушинский.

Судя по всему, результаты экспертиз оказались неутешительными. В сеть попали фотографии аварийного состояния «Арены-Омск».

Напоминаю, откуда «Авангард» сбежал в Балашиху. Увидев подобное, можно с испуга и через Атлантический океан переплыть. pic.twitter.com/pVznjFl99B — Дима Ерыкалов (@Dima_Erykalov) 8 августа 2018 г.

Строительство стадиона в Омске началось в 2004 году по инициативе бывшего губернатора региона Леонида Полежаева – главного в те времена болельщика «Авангарда». Строительство обошлось в 150 млн долларов. Деньги выделил бизнесмен Роман Абрамович, в то время помогавший и самому хоккейному клубу. Заканчивать стройку пришлось в ускоренном режиме летом 2007-го – к суперсерии молодежных сборных России и Канады.

В СМИ писали, что для строительства было выбрано не самое удачное место – в 350 метрах от берега Иртыша на намывном песке. В 2013 году подземный переход около арены покрылся трещинами. В 2015-м тогдашний президент «Авангарда» Владимир Шалаев впервые открыто заявил о потенциально опасном состоянии «Арены-Омск». «От разговоров о проблемах дворца у его директора скоро разовьется нервный тик, а закончится дело инфарктом», – говорил Шалаев.

По некоторым данным, основные проблемы стадиона связаны с тем, что сваи были не до конца забиты в основание, что критично с учетом местоположения. Теперь арена буквально трещит по швам.

В результате «Аванград» признал, что продолжать играть на «Арене-Омск» опасно. Других подходящих под регламент КХЛ вариантов в регионе нет. В качестве альтернативной домашней площадки рассматривались Красноярск, Мытищи и Санкт-Петербург. В результате решение было принято в пользу Балашихи, где местная одноименная арена, построенная в тоже в 2007 году, вмещает 5500 зрителей. В настоящий момент на «Арене-Омск» продолжается экспертиза, которая должна определить дальнейшую судьбу стадиона. По данным местных СМИ, ситуация настолько критичная, что единственным выходом будет полный снос и строительство на этом месте нового спортивного сооружения.

До недавнего времени «Авангард» входил в пятерку самых посещаемых клубов КХЛ. В сезоне-2017/18 на игры омского клуба ходил в среднем 7741 зритель.

Напомним, что в июле в России завершился чемпионат мира по футболу, специально для которого были построены шесть совершенно новых стадионов: в Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону. Многие из них также достраивались в спешке. Например, в Волгограде сразу после окончания ЧМ-2018 рядом со стадионом ливень размыл грунт, и образовались внушительные провалы в непосредственной близости от арены. А на стадионе в Самаре стали находить трещины еще за несколько месяцев до проведения соревнований.