При строительстве трассы «Волга» в Подмосковье нашли серебряные копейки времен Грозного и Годунова

Уникальную находку совершили ученые Института археологии РАН. На месте бывшего поселения в Павлово-Посадском районе Московской области они достали из земли глиняный сосуд, внутри которого оказались 623 серебряные копейки, отчеканенные во времена правления Ивана Грозного и Бориса Годунова.

Находка была сделана во время охранных раскопок перед строительством автомобильной дороги М7 (трасса «Волга»), сообщает РБК 8 августа.

«Этот клад поразил даже опытных специалистов. Его уникальность заключается не только в крупном размере и необычном составе, но и в его целостности. Он найден в процессе археологических раскопок, ни одна монета не утрачена, так как кубышка была обнаружена in situ, то есть там, где 400 лет назад ее закопал хозяин», — рассказала замдиректора института по науке Ася Энговатова.

В сосуде помимо монет находился медный крестик, который, как считают археологи, должен был служить своеобразным оберегом и защищать сокровище.

В Карелии на месте строительства дороги также были найдены ценные археологические находки. Прокладывание трассы А121 «Сортавала» пришлось прервать из-за обнаруженного поселения эпохи неолита в поселке Березово. На 151-м километре найдены блесны, наконечники стрел, каменные ножи.