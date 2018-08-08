На вантовом мосту опять закроют полосы. По новой причине и до октября

Вантовый мост через Неву на КАД (Большой Обуховский) ждут новые ограничения движения. После завершения работ по ликвидации колейности там планируется заменить деформационный шов.

Трудиться дорожники ООО «ЕвроТрансСтрой» будут на внешнем кольце (на 83-м километре) в два этапа, круглосуточно в три смены, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». С 11 августа по 4 сентября планируется перекрыть полосу безопасности, первую и вторую полосы, а с 5 сентября по 1 октября – третью и четвёртую полосы. На открытых полосах скорость движения ограничат до 50 км/час.

Напомним, с конца июля на вантовом мосту устраняли колейность. В связи с этим с 31 июля по 6 августа закрывали две левые полосы на внешнем кольце, а с 5 по 12 августа – на внутреннем кольце. Соответственно закрытиям меняли направления пробки. Теперь пробка снова будет стоять со стороны Московского шоссе.