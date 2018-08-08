Компания Бориса Ротенберга купила 43 га на Пулковском шоссе для создания трассы «Формулы-1»

Организация по развитию автоспорта «Северный морской путь «Автоспорт и Гонки» за 149 млн рублей приобрела 43 га земли на Пулковском шоссе. Покупатель – юридическое лицо автоспортивной компании SMP Racing, которая принадлежит Борису Ротенбергу.

12 земельных участков принадлежали ООО «Грофт», которое планировало построить на них технопарк «Пулковские звезды», но обанкротилась. Её имущество с торгов, по данным единого федерального реестра сведений о банкротстве, 7 августа приобрело АНО Ротенберга.

Еще в 2001 году был анонсирован проект строительства на Пулковских высотах автодрома для проведения этапа чемпионата мира «Формулы-1». Пулковский проект ранее получил одобрение архитектора Германа Тилке, без его положительного заключения не строится ни один автодром подобного класса. Он же одобрил постройку гоночной трассы в Игоре, которую возводит партнер Ротенберга — Юрий Ковальчук.