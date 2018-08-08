В школах Финляндии начинается учебный год

В большинстве школ Финляндии на этой неделе начинается учебный год. Школьные каникулы заканчиваются в разные дни, в зависимости от муниципалитета. Так, в Хямеенлинна, Пори и Рованиеми дети вернулись на учёбу сегодня, 8 августа, но большинство маленьких финнов, в частности в Хельсинки, сядут за парты 9 августа.

Летние каникулы в Финляндии начались в июне. Ранее минэкономразвития предложило перенести летний отдых школьников на две недели вперёд ради туризма.

По данным управления образования, в этом году в первый класс в Финляндии пойдут 61 тыс. детей, в лицеи — 32 тыс. Всего обучение в 1 — 9-х классах проходят 560 тыс. человек, что составляет примерно 10% населения страны.

Число учеников младших классов в последние годы растёт. Кроме того, всё чаще родной язык школьников — не финский, шведский или саамский. Так, в 2016 году доля иноязычных детей в младшей школе составила 6,5%, в лицеях – 5,5%.

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