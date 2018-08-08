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ЖКХ
08.08.2018 13:43
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Обеспечить кворум. Как заставить собраться собственников многоквартирного дома

Петербуржцы отвыкли знакомиться с соседями, а часто даже и не здороваются. Хотя общих тем для разговора становится все больше.

Обеспечить кворум. Как заставить собраться собственников многоквартирного дома

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Если собственники квартир хотят участвовать в управлении своими домами, им необходимо принимать общие решения. О том, как собрать в одном месте  жителей огромной новостройки, рассказывают специалисты сферы ЖКХ. Почти у каждого нового жилого комплекса еще до заселения появляются группы в соцсетях. С одной стороны, они довольно многочисленны, и это удобный инструмент для оповещения жильцов дома о любых собраниях, проблемах и решениях.

Но на практике, рассказывают сотрудники управляющих компаний, в группах много таких участников, которые к жилому комплексу никакого отношения не имеют, они либо собирались купить там квартиру, но передумали, либо вступили в сообщество из интереса. И только через несколько лет после заселения, если группа регулярно обновляется, «чужаки» постепенно отсеиваются. Но к тому времени нужно провести хотя бы одно общее собрание собственников.

Михаил Лунев, генеральный директор ООО «УК Управдом-Сервис №1», рассказывает, что в новых многоквартирных домах, где может быть более 1000 или 2000 квартир, не все собственники своевременно получают свидетельство о регистрации, а без этого документа они не могут голосовать на собрании. Поэтому инициировать общее собрание имеет смысл только через два-три года после сдачи дома. «Исходя из нашей практики, готовиться к первому собранию собственников необходимо очень тщательно, потому что если на нем не будет кворума, то люди потеряют интерес, и потом собрать их будет гораздо сложнее», — рассказывает Лунев.

Жилищный кодекс позволяет ТСЖ или УК проводить онлайн-собрания, но для этого участникам товарищества все равно нужно хотя бы один раз собраться вживую и уполномочить правление принимать решения с помощью онлайн-голосования. Поэтому на первом собрании в огромной новостройке каждый собственник подписывает соглашение об обработке персональных данных, а также о присоединении к специальной системе онлайн-голосования, которая потом позволит ему участвовать в принятии решений через мобильное приложение.

Чтобы решение было законным, нужно, чтобы проголосовали люди, владеющие более чем половиной голосов. В наличии кворума заинтересована и сама управляющая компания, и жители, потому что если собрание не состоится и собственники не примут общее решение о способе управления домом, то УК выберет районная администрация. Основатель компании «Домопульт» Марк Толстов рассказывает, что проще всего выбрать жильца, ответственного за определенную парадную, который согласится обойти всех соседей, или сделать онлайн-рассылку.

Кроме того, в каждой парадной надо будет повесить информационные листы, УК может проводить смс-рассылки, обзванивать собственников, рассылать письма. По опыту компании, основные каналы коммуникации помогают собрать до 80% собственников.

Но самым эффективным является старый дедовский способ поквартирного обхода. На то, чтобы оповестить жильцов новостройки, добавляют коммунальщики, уходит не так много времени, на 100 квартир — примерно 1,5 часа. То есть если это дом из 4 секций, в нем 25 этажей и по 4 квартиры на каждом этаже, то бригада из 4 – 6 человек сможет обойти их за один вечер.

«Жители новостроек обычно и сами заинтересованы в собрании, — говорит Толстов. — Как правило, в вопросе благоустройства придомовой территории они проявляют инициативу даже чаще, чем управляющие компании».

Марина Васильева,
«Фонтанка.ру»

 
 

 


© Фонтанка.Ру
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