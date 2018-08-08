Вербовщик террористов в Петербурге получил 6 лет тюрьмы. Доказать его связь со смертником, взорвавшимся в метро, не удалось

Один из задержанных по делу о взрыве в петербургском метро вербовщиков ИГИЛ признан виновным.

Московский окружной военный суд рассмотрел дело Феруза Инакова, которого признали виновным в вербовке выходцев из Средней Азии для совершения терактов под эгидой запрещенной в России организации «Исламское государство». Об этом 8 августа сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Особо подчеркивается, что в материалах дела нет упоминания совершившего теракт в метро Акбарджона Джалилова, который, по версии следствия, был завербован в Петербурге.

За свою деятельность Инаков получил 6 лет в исправительной колонии общего режима по части 1 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Он свою вину не признал.

Напомним, после взрыва в петербургском метро Феруз Инаков и группа других людей были задержаны как вербовщики ИГИЛ, действовавшие в Петербурге. Однако следствию не удалось доказать связь Шухрата Сатымбаева, Айжигита Айтматова, Искандера Нурбаева и Баходира Мадрахимова с предполагаемым террористом-смертником. В итоге обвинения в вербовке с них были сняты, осталось только дело по статье 205.6 УК «Несообщение о преступлении».