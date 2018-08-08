Петербуржцев встревожили фото единорога, гуляющего по Павловску

Горожан взволновали фотографии единорога, разгуливающего по тихому Павловску, опубликованные 8 августа во «ВКонтакте». Белоснежная лошадь с рогом на лбу запечатлена на фоне улицы Мичурина и пропалывающей клумбу женщины.

Пользователи тут же принялись соревноваться в остроумии по поводу сказочного существа, а автор поста выразил обеспокоенность: «Бедняжка был очень напуган. Кто-нибудь знает, откуда он мог взяться?»

Единорог, а точнее пони с нежным именем Бабочка оказалась воспитанницей местной конюшни. Как «Фонтанке» объяснили в учреждении, фотографии были кем-то сделаны еще в конце июля.

– Никто Бабочку не терял. В день, когда были сделаны снимки, у пони была фотосессия. Сейчас животное работает, а рог спокойно висит у нас на стене, – объяснила тренер конюшни.

В конюшне также рассказали, что изначально на них рядом с животным шел человек, которого убрали с помощью фотошопа.