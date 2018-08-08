Чтобы не вспыхнул мотор: BMW отзывает сотни тысяч машин

BMW отзывает 324 тысячи автомобилей с дизельным двигателями, проданные в Европе, сообщает 8 августа Reuters.

Причина – многочисленные случаи возгорания мотора, зафиксированные на аналогичных машинах в Корее. За год таких случаев было 27, и во всех вину возлагали на систему рециркуляции отработанных газов. Как правило, это небольшой механический или управляемый электроникой клапан, который перенаправляет часть выхлопных газов обратно во впускной коллектор двигателя. Такая система позволяет снизить токсичность выхлопных газов, но немного снижает мощность мотора, особенно заметно снижение как раз у «дизелей».

Конструктивный дефект этого клапана приводил к возгораниям. В результате в Корее BMW пришлось заменить дефектные детали на 106 тысячах автомобилей и принести, согласно восточным традициям, официальные извинения их владельцам. Теперь настала очередь замены тех же клапанов и по всей Европе, начиная с Германии, где под отзыв попадет 96 300 автомобилей.