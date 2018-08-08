Под Тверью накрыли группу, нападавшую на товарняки на ОЖД. Контейнеры вскрывали и опустошали

Серию налетов на грузовые поезда на территории Октябрьской железной дороги раскрыл Следственный комитет РФ совместно с ФСБ. Товарняки под ложными предлогами останавливали, опустошали, а похищенное отправляли на фурах для перепродажи.

Как сообщает СК 8 августа, преступное сообщество действовало в Зубцовском районе Тверской области в течение полугода — с февраля 2018-го. За это время преступники совершили три внеплановые остановки составов, и в этом им помогали, по версии следствия, работники железной дороги. Контейнеры вскрывали, а находящиеся в них товары (самые разные) грузовым автотранспортом отправляли во Ржев, чтобы потом продать.

«Непосредственно после совершения хищения 7 августа 2018 года задержан 21 участник преступного сообщества, в том числе его организатор. Ряд задержанных дали признательные показания. Проведено более 40 обысков, в ходе которых обнаружено и изъято похищенное имущество, денежные средства», – отметили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества и о краже в особо крупном размере.