«Плаза Лотос Груп» построит в Петербурге сеть отелей за 30 млрд рублей. В партнёры зовут профессиональных инвесторов и студентов

«Плаза Лотос Груп» петербургского бизнесмена Михаила Зингаревича вложит 30 млрд рублей в сеть инвест-отелей. Как сообщила в ходе пресс-конференции 8 августа генеральный директор компании Марина Павлюкевич, общий фонд составит 7 – 7,5 тысяч номеров.

Первым будет запущен проект In2it на пересечении Дунайского и Витебского проспектов. Строительство комплекса площадью 81,7 тыс. кв. м на 533 юнита стартует в августе 2018 года и завершится в конце 2020-го. Ещё пять объектов разместятся на пр. Большевиков, Синопской набережной, улице Александра Невского, улице Кораблестроителей и Приморском проспекте. Строительство начнется до конца 2019-го, сдача планируется в марте 2021 года. Эти участки «Плаза Лотос Груп» получила после того, как была признана стратегическим инвестором после отказа от реставрации Конюшенного ведомства.

По договору с городом компания должна была возвести сеть «гостиниц массового сегмента». Но компания скорректировала проект и представила новый для рынка формат инвест-отеля, который будет сочетать черты гостиницы и апартаментов.

Инвесторы смогут приобрести от 3 кв. м. Подписав договор с управляющей компанией, они будут получать гарантированный доход. Те, кто купит юнит целиком, смогут также его сдавать или жить сами. Отличием от классического апарт-отеля будет более широкий список инвестиционных программ и сервисов для гостей. Стоимость квадратного метра начинается от 99 тысяч рублей. В числе инвесторов девелопер рассчитывает видеть как профессиональных игроков, так и физических лиц. По словам операционного директора «Плаза Лотос Груп» Ольги Смирновой, компания ориентируется, в том числе, на молодежную аудиторию. Так, вложиться в минимальный пакет, по ее словам, смогут даже студенты.

Строить инвест-отели «Плаза Лотос Груп» намерена на собственные средства, в качестве партнеров будут привлекаться банки, а также другие девелоперы и отельеры. Например, соинвестором гостиницы на ул. Кораблестроителей выступит «Мастер-Девелопмент».