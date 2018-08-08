Купить авиабилеты «Уральских авиалиний» можно в рассрочку по карте «Совесть»

предоставлено компанией "Уральские авиалинии"

Купить билет на самолет по «Совести» можно сейчас, а оплатить в течение двух месяцев.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» и карта рассрочки «Совесть» (проект группы QIWI) объявили о партнёрстве. С 1 августа 2018 года можно воспользоваться предложением карты «Совесть» и приобрести билеты на самолет в рассрочку*. При оплате не потребуется первоначальный взнос, а срок рассрочки составит два месяца.

При бронировании авиабилета пассажиры на сайте uralairlines.com и в мобильном приложении UralAirlines должны выбрать способ оплаты «Банковская карта» и ввести данные своей карты «Совесть». На покупки можно расходовать весь доступный по карте лимит.

Оплата картой рассрочки «Совесть» не только дает возможность разделить сумму покупки на несколько частей, но и сохраняет все действующие на момент покупки скидки и акции магазина. При необходимости можно увеличить срок рассрочки до 10 месяцев, подключив соответствующую опцию в личном кабинете на сайте проекта «Совесть» или в приложении.

Лайфхак: срок рассрочки можно увеличить, если совершить покупку в первых числах месяца. Так, если вы купили в рассрочку авиабилет «Уральских авиалиний», например, в Сочи 8 августа за 22 500 рублей, то первый платёж 11 250 рублей нужно внести до 30 сентября (до конца месяца, следующего за месяцем покупки), второй — до 31 октября. Таким образом, период рассрочки вырастает с 2 до почти 3 месяцев.

Более подробная информация о карте, условия получения и использования доступны на сайте: https://sovest.ru/.

*Рассрочка предоставляется КИВИ Банк (АО), лицензия ЦБ РФ №2241. По условиям предложения по карте рассрочки «Совесть» для клиентов компании «Уральские авиалинии» лимит рассрочки от 5 000,00 до 300 000,00 руб., период рассрочки – 2 месяца, штраф за невнесение ежемесячного платежа - 290,00 руб. (взимается Банком однократно в дату, следующую за Днем Платежа, в случае невнесения в полном объеме Ежемесячного платежа по Договору), неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по возврату потребительского кредита по окончании периода рассрочки: 10% годовых (начисляется на сумму задолженности по каждой операции покупки с даты окончания Периода рассрочки по соответствующей операции покупки до даты окончания льготного периода кредитования (включительно)).